Hallan Muerto a Guardia de Seguridad de la Universidad de Guanajuato; Tenía Seis Días Perdido

José Félix Rocha, mejor conocido como “El Gallito”, fue la persona encontrada sin vida el pasado martes 7 de julio en una mina ubicada en la zona de Rayas en Guanajuato, Capital.

: Localizan Muerto a Guardia de Seguridad de la Universidad de Guanajuato en el Tiro de Una Mina.N+

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José Félix Rocha, conocido como 'El Gallito', fue hallado muerto en una mina en Guanajuato. Desaparecido desde el 5 de julio, su identidad se confirmó con pruebas de ADN.

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