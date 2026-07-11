Luego de varios días de intensa búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha confirmado la noticia de que el cuerpo encontrado el pasado martes 7 de julio en el tiro de una mina ubicada en la zona de Rayas pertenece a José Félix Rocha alias "El Gallito" empleado de la UG que se encontraba desaparecido desde la mañana del domingo 5 de julio.

El hombre quien se desempeñaba como guardia de seguridad de la Universidad de Guanajuato se le vio por última vez el 5 de julio luego de avisar a su familia que saldría a correr, actividad que desempeñaba José de forma recurrente.

Pruebas de ADN confirmaron la identidad de José Felix “El Gallito”

Sin embargo, no regresó a la hora acostumbrada a su casa, por lo que preocupó a sus conocidos y amigos y familiares comenzaron con las búsquedas, a las cuales se unieron corporaciones de rescate e intensificaron las labores durante la semana.

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Fue este viernes cuando la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio la triste noticia luego de realizar pruebas de ADN al cuerpo encontrado en el tiro de la mina, por lo que el cuerpo les fue entregado a sus familiares. Sobre las causas de su deceso, confirmó tener una línea de investigación clara, pero no se brindó más información.