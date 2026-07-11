Dos Muertos y Varios Vehículos Dañados tras Aparatoso Accidente en Matamoros

Un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este sábado sobre la avenida Solidaridad, metros antes de llegar a la avenida Pedro Cárdenas, en Matamoros, dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y movilizó a los cuerpos de emergencia.

¿Qué ocurrió en el accidente?

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta color negro impactó al menos tres vehículos. El primer automóvil afectado fue un Chevrolet azul, donde viajaba Ali, quien murió prensado entre los fierros tras el fuerte choque. En la misma unidad se encontraba Emmanuel, de 18 años, quien fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde horas más tarde perdió la vida.

Tras el primer impacto, la camioneta negra presuntamente intentó huir del lugar, pero terminó chocando contra otras dos unidades, incrementando los daños ocasionados por el accidente.

Sobre el presunto responsable no se ha dado a conocer información oficial. Testigos señalaron que habría escapado con ayuda de otra persona, versión que será investigada por las autoridades competentes.

Al sitio acudieron paramédicos, bomberos y elementos de Tránsito y Vialidad, quienes brindaron atención a los lesionados, acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.