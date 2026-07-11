Dos Muertos y Varios Vehículos Dañados tras Aparatoso Accidente en Matamoros

Un aparatoso accidente registrado la madrugada de este sábado sobre la avenida Solidaridad, en Matamoros, dejó dos jóvenes sin vida y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fatal Accidente en Matamoros Deja Dos Jóvenes Sin VidaFoto: N+

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Impactante accidente en Matamoros deja dos muertos y varios heridos. La camioneta negra chocó contra tres autos y huyó. Autoridades investigan. Descubre los detalles de este lamentable hecho.

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