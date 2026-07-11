Dan el Último Adiós a Policía que Murió Arrastrado por el Río Atoyac en Puebla

En estos momentos familiares y compañeros de Agustín Malo Martínez se despiden con honores del oficial, quien falleció cumpliendo con su deber.

Funeral Agustín Malo Martínez Policía Muerto Río Atoyac Santa Clara Ocoyucan PueblaFoto: N+

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Tragedia en Puebla: hallan sin vida al policía Agustín Malo Martínez tras ser arrastrado por el río Atoyac mientras auxiliaba a la comunidad.

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