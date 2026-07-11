Dan el Último Adiós a Policía que Murió Arrastrado por el Río Atoyac en Puebla

La mañana de este sábado 11 de julio de 2026 se está realizando el servicio fúnebre de Agustín Malo Martínez, policía municipal de Santa Clara Ocoyucan que falleció arrastrado por la corriente del río Atoyac.

El comandante murió en el cumplimiento de su deber, mientras auxiliaba a la población durante la inundación por el desbordamiento del afluente el pasado jueves 8 de julio.

Localizan sin vida al comandante Agustín Malo Martínez en río Atoyac de Puebla

El pasado viernes se confirmó el hallazgo sin vida del subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan, Agustín Malo Martínez, luego de ser arrastrado por la corriente tras el desbordamiento del río Atoyac en Puebla.

De acuerdo a información oficial, el comandante se encontraba aproximadamente a 80 metros del puente al interior del río Atoyac; Con ayuda de equipo especializado, el cadáver fue extraído.

El Gobierno Municipal de Ocoyucan lamentó el fallecimiento de Malo Martínez, quien estaba desaparecido desde la noche del pasado 8 de julio, luego de perder la comunicación tras atender un llamado de auxilio en la colonia Humberto Vidal.

Hallan a tres mujeres muertas en patrulla de Santa Clara Ocoyucan, Puebla

El jueves 9 de julio se confirmó el hallazgo de tres mujeres fallecidas al interior de una patrulla de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, que se encontró sumergida en el Río Atoyac.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas mortales habrían sido auxiliadas por el oficial Agustín Malo Martínez, sin embargo, la patrulla fue arrastrada por la corriente del afluente con ellas atrapadas en su interior.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ