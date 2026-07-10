Hallan Sin Vida a Subdirector de Policía Municipal tras Desbordamiento del Río Atoyac en Puebla

El cuerpo de Agustín Martínez, subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan, fue localizado luego de hallar su patrulla sumergida en el Río Atoyac.

Localizan el cuerpo del oficial Agustín Malo Martínez.Foto: PC Puebla

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Tragedia en el Río Atoyac: hallan muerto al subdirector de la Policía de Ocoyucan, Agustín Martínez, y a tres mujeres en su patrulla. Conoce los detalles de este impactante evento.

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