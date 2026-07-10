Hallan Sin Vida a Subdirector de Policía Municipal tras Desbordamiento del Río Atoyac en Puebla

La mañana de este 10 de julio se confirmó el hallazgo sin vida del subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan, Agustín Malo Martínez, luego de ser arrastrado por la corriente tras el desbordamiento del Río Atoyac en Puebla.

Este jueves se localizó la patrulla del oficial sumergida en el Río Atoyac, por lo que se pensaba que él se encontraría dentro, no obstante, las autoridades se llevaron una gran sorpresa pues en su interior se encontraron a tres mujeres, lamentablemente sin vida.

Tres mujeres y un policía muertos tras desbordamiento del Río Atoyac en Puebla

El subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan continuaba desparecido por lo que cuerpos de emergencias llevaron acabo un operativo de búsqueda en el afluente, principalmente en la zona de la colonia Santa Clara Ocoyucan.

Cabe destacar que el oficial se encontraba atendiendo un reporte durante la tormenta eléctrica registrada en Puebla, cuando presuntamente se detuvo a auxiliar a las tres mujeres, sin embargo, el vehículo oficial fue arrastrado por la corriente del Río Atoyac por lo que este rescate tuvo en desenlace fatal.

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Localizan muerto a subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan en el Río Atoyac

Elementos de Protección Civil en coordinación con el Equipo Acuático de Bomberos del Estado realizaron las labores de búsqueda y rescate en la zona de Prolongación de la 11 Sur y esquina con Serdán, hasta que finalmente el cuerpo del policía fue localizado.

De acuerdo a información oficial, Agustín Malo Martínez se encontraba aproximadamente a 80 metros del puente al interior del río Atoyac; Con ayuda de equipo especializado, el cadáver fue extraído.

Estas acciones se llevaron acabo con el apoyo de la Guardia Nacional, Defensa y la Policía Estatal, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver.

Gobierno Municipal de Ocoyucan lamenta muerte del Subdirector de la SSP

Por su parte, el Gobierno Municipal de Ocoyucan lamentó el fallecimiento del Subdirector Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Agustín Malo Martín, quien estaba desaparecido desde la noche del pasado 8 de julio, luego de perder la comunicación tras atender un llamado de auxilio en la colonia Humberto Vidal, ubicada cerca del Río Atoyac.

A través de un comunicado expresaron las condolencias para sus familiares, amigos y compañeros de la corporación, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos de profundo dolor.

Además, reconocieron la entrega, el profesionalismo y el compromiso con los que Agustín Malo Martínez sirvió a los habitantes de Ocoyucan, esto mencionaron "Su vocación de servicio, valentía y disposición permanente para proteger a la ciudadanía permanecerán como ejemplo para esta administración y para quienes integran las instituciones de Seguridad Pública"

Finalmente, el Gobierno Municipal de Ocoyucan resaltó que su memoria será recordada con respeto y gratitud por su labor en este municipio poblano.

Con información de N+

MCS