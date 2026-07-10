Una Mujer Fue Asesinada a Balazos por Sujetos en Motocicleta en Tehuacán, Puebla

Una mujer de entre 30 y 40 años fue asesinada con disparos de arma de fuego la noche de este jueves 9 de julio en la intersección de la Vía Puebla y la 16 Poniente del municipio de Tehuacán en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Uno de ellos presuntamente accionó un arma de fuego en al menos dos ocasiones, para posteriormente escapar con su cómplice.

Motociclistas matan con disparos a una mujer que caminaba en la calle en Puebla

Paramédicos arribaron al lugar e intentaron brindarle atención prehospitalaria, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los disparos.

Elementos de distintas corporaciones policiales acordonaron la zona para preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de los peritos de la fiscalía general del estado para establecer el móvil del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR