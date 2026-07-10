Una Mujer Fue Asesinada a Balazos por Sujetos en Motocicleta en Tehuacán, Puebla

La víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una moto.

La víctima tenía entre 30 y 40 años de edad.Foto: La Prensa Tehuacán

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Tragedia en Puebla: una mujer de 30 a 40 años fue interceptada y asesinada por motociclistas. La escena del crimen está bajo investigación.

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