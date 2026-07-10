EUA e Irán Negociarán la Paz: Trump Aclara si Sigue Alto al Fuego en Medio Oriente

Este viernes 10 de julio de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos aceptó entablar conversaciones con Irán, luego de que dicha nación solicitó continuar con las negociaciones.

Sin embargo, subrayó que el alto al fuego de junio entre ambos países había llegado a su fin.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense dio detalles sobre el tema.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos con las 'conversaciones'. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que ¡el alto el fuego HA TERMINADO!", escribió.

Intercambio de ataques

Esta semana, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques. Las fuerzas armadas iraníes lanzaron el jueves ataques contra infraestructuras militares estadounidenses en los Estados del Golfo.

Lo anterior luego de los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y del este de Irán.

El 17 de junio, ambos países alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a un conflicto de cuatro meses que ha estrangulado el suministro energético mundial.

El memorando de entendimiento firmado era para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pero los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.

Teherán sostiene que las acciones estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado, mientras que Trump fue más allá y dio por acabado el alto el fuego.

Con información de Reuters y EFE.

SPB