EUA e Irán Negociarán la Paz: Trump Aclara si Sigue Alto al Fuego en Medio Oriente

El presidente Donald Trump publica mensaje sobre petición de Irán respecto a negociaciones

Donald Trump en la cabina de prensa del nuevo Air Force One, el 8 de julio de 2026. Foto: ReutersDonald Trump en la cabina de prensa del nuevo Air Force One, el 8 de julio de 2026. Foto: Reuters

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¿El alto al fuego entre EUA e Irán ha finalizado? Las conversaciones continúan. Trump aclara la situación en un mensaje crucial.

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