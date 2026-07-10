Senadora de Paraguay Evalúa Denunciar por 'Calumnia y Difamación' a Mbappé

La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, que insultó al francés Kylian Mbappé luego del partido Francia-Paraguay, estudia presentar una denuncia contra el jugador por "calumnia y difamación".

En entrevista a Le Parisien, Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la legisladora, indicó:

"Si esta doble imputación es admitida por la justicia de nuestro país (Paraguay), la pena máxima podría elevarse a tres años de prisión y cumplir así con las condiciones del tratado de extradición entre Francia y Paraguay"

Las declaraciones del abogado se refieren a la respuesta del futbolista a los insultos de la senadora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Kylian Mbappé Responde a Insultos Racistas de Senadora Paraguaya Celeste Amarilla

Mbappé tachó a Amarilla de "mujer despreciable indigna de su cargo", luego de que ella le dijera, entre otros insultos, que era un "camerunés colonizado" que fingía ser francés y que "lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés".

Denuncia

Duarte explicó que la denuncia dependerá de lo que pase con la investigación que abrió la Fiscalía francesa contra la senadora por "injurias públicas agravadas por el hecho de haber sido proferidas por motivos de origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima".

Por ello, la política se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión y multa de 45 mil euros.

"Mbappé podría comparecer ante la justicia aquí mismo, en Paraguay. Nuestra postura dependerá del resultado de las acciones emprendidas en Francia. Si estas continúan, la senadora tomará las medidas legales pertinentes", aseguró el abogado.

Además, afirmó que la legisladora no se retractará amparándose en la libertad de expresión:

"Ella se expresó en su propio nombre, como simple ciudadana y aficionada de la selección, y no en el del poder paraguayo o como representante política"

Con información de EFE.

LECQ