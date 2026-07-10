Senadora de Paraguay Evalúa Denunciar por 'Calumnia y Difamación' a Mbappé

El abogado de la legisladora explicó que la denuncia dependerá de lo que pase con la investigación que abrió la Fiscalía francesa contra la senadora

Senadora paraguaya Celeste Amarilla.Foto: Reuters

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Celeste Amarilla evalúa acciones legales contra Mbappé por 'calumnia y difamación'. La decisión depende de la investigación francesa.

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