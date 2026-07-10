Incendio en España Deja al Menos 11 Muertos y 19 Personas sin Localizar

Un incendio afecta desde el jueves al municipio español de Los Gallardos, en la provincia de Almería.

Hasta este viernes se han confirmado 11 personas fallecidas muchas de las cuales podrían ser extranjeras, en tanto que otras 19 siguen sin localizar, de acuerdo con datos provisionales.

El consejero de Presidencia de la comunidad de Andalucía, Antonio Sanz, indicó que 10 de los 11 fallecidos serían extranjeros a falta de la identificación definitiva.

La mayoría de las víctimas, quedó atrapada al tratar de escapar del avance de las llamas, algunas dentro de vehículos.

Cuatro de los fallecidos, al parecer, iban en un auto y probablemente serían británicos al ser vehículos que llevaban el volante del lado derecho.

Las otras 7 personas muertas iban en un grupo de 9, de las que 2 lograron salvarse, según informó Sanz, quien detalló que uno de ellos es de nacionalidad española y el resto también podrían ser extranjeros, belgas o británicos.

El presidente del gobierno autónomo de Andalucía, Juanma Moreno, señaló este viernes que podría haber 12 fallecidos, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos de la región con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan combatiendo el fuego que ha consumido 3 mil 150 hectáreas y cuyo embate es demasiado complicado por la compleja orografía.

Reyes de España guardan un minuto de silencio por víctimas de incendio

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, guardaron un minuto de silencio por las víctimas del incendio que afecta Almería.

"Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos. También por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado", indicó el rey Felipe VI.

La Familia Real tomó la decisión de acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor en la base aérea de San Javier, al sur de España, a "ciento y pico kilómetros" de donde está ocurriendo la "tragedia", señaló el rey.

"Nos disculpamos, pero creo que era lo adecuado", dijo el monarca.

Con información de AFP y EFE.

LECQ