Incendio en España Deja al Menos 11 Muertos y 19 Personas sin Localizar

La mayoría de las víctimas quedó atrapada al tratar de escapar del avance de las llamas, algunas dentro de vehículos

Columnas de humo por incendios en Almería, España.Foto: Reuters

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Tragedia en Almería: Un incendio deja 11 muertos y 19 desaparecidos. La mayoría de las víctimas intentó escapar de las llamas.

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