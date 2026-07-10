Tiembla en México Hoy Viernes: Magnitud y Ubicación de Sismos este 10 de Julio 2026

Este viernes 10 de julio de 2026, México amaneció con un nuevo sismo que sacudió la zona sur del país, aunque no ameritó la alerta sísmica. Aquí te indicamos cuál fue su magnitud y qué otros temblores se han registrado en las últimas horas en la República Mexicana.

De igual manera, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo elaborar tu plan familiar de protección civil, para que estés preparado en caso de sismo. ¡Toma nota!

Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) brinda información detallada sobre los temblores registrados en México, principalmente los de magnitud mayor a 4 o microsismos, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de la actividad sísmica en territorio nacional.

Sismo sacude México

A las 05:31, las autoridades informaron sobre un sismo con epicentro en la costa del estado de Guerrero.

El SSN detalló que el temblor ocurrió a 13 km al suroeste de San Marcos, y su magnitud fue 4.1.

Mientras que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) indicó que dicho temblor no ameritó la alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

“El día 10 de julio de 2026 las 05:31:58 horas: el SASMEX detectó un sismo que No Ameritó aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”, añadió en un informe posterior.

Temblores hoy 10 de julio de 2026

Pero antes de ese sismo se registró uno más. Estos son los temblores ocurridos este viernes 10 de julio de 2026.

05:04 horas: Sismo magnitud 4.2 a 54 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca.

05:31 horas: Sismo magnitud 4.1 a 13 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

1. Detecta y reduce riesgos

Este paso consiste en revisar el estado de la construcción de tu casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario, (libreros, repisas). Las autoridades recomiendan:

Atornilla o sujeta los muebles que puedan llegar a caerse.

Revisa los peligros que puedan presentarse en los alrededores de tu hogar: casas cercanas a transformadores de energía, casas en laderas, cercanas a ríos o cables cercanos.

2. Diseña rutas de evacuación

En este paso, se deben diseñar las salidas más próximas y seguras. Para ello puedes elaborar un croquis sencillo de tu casa y alrededores.

Anota las observaciones sobre los posibles riesgos, así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.).

Indica en color rojo en el croquis los daños y averías que encuentres.

Ubica las sustancias inflamables almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc.

Marca otros elementos de peligro, como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos.

Señala las rutas de evacuación y marca el lugar más seguro dentro y fuera de casa.

Mide el tiempo que necesitas para llegar a los sitios seguros.

3. Toma la mejor decisión

En este paso, el Cenapred recomienda preguntarte primero a qué peligro estás expuesto: deslizamiento de laderas, sismo, incendio, ciclón tropical, inundaciones, entre otros.

Y entonces debes consultar las recomendaciones específicas de cada momento: antes, durante y después del impacto de un fenómeno.

4. Realizar simulacros

“Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó y recomendó realizar estos ejercicios de protección civil periódicamente.

Indicó que las ventajas de realizarlos son:

Comprobar anticipadamente si las acciones de preparación son eficientes.

Permite corregirlas para estar bien entrenados y poder actuar correctamente ante desastres.

Fomenta la cultura de protección civil entre la familia y la comunidad.

SPB