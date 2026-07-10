Tiembla en México Hoy Viernes: Magnitud y Ubicación de Sismos este 10 de Julio 2026

México amanece con nuevos sismos este viernes; conoce aquí cuál fue su epicentro y magnitud

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

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México se estremece este 10 de julio con nuevos sismos. Descubre la magnitud y ubicación de estos eventos y cómo prepararte ante futuros temblores.

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