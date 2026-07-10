Lluvia Desborda Arroyo y Causa Inundación en San José de La Montaña, Salamanca

El desbordamiento del arroyo del Cerrito de Gasca causó afectaciones en al menos 20 familias que habitan la comunidad de San José de La Montaña en Salamanca, Guanajuato.

Lluvias Causan Desbordamiento del Arroyo del Cerrito de Gasca Afectando Mínimo a 20 Familias En Salamanca, Guanajuato.N+

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Inundación en San José de La Montaña: 20 familias afectadas por el desbordamiento del arroyo Cerrito de Gasca. ¿Qué causó este desastre? Descúbrelo.

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