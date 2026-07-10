El jueves pasado, 9 de julio, al menos 20 familias despertaron con sus casas inundadas a causa del desbordamiento del arroyo del Cerrito de Gasca por las fuertes lluvias en Salamanca.

Los hechos se presentaron entre las 5:00 y 5:30 de la madrugada, subiendo el nivel del agua más de un metro en mínimo 7 casas de la comunidad.

El ladrido de los perros alertó a sus dueños de la inundación

De acuerdo, a Saraí Oñates, una de las afectadas, sus perros fueron quienes comenzaron a ladrar y se escuchaba como si estuvieran nadando, y al bajar de su cama, estaba su casa llena de agua.

Para Marco Romero, las pérdidas que sufrió fueron por miles de pesos, al quedar inservibles, un carro, una moto y varios muebles que estaban casi nuevos.

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Habitantes de San José de La Montaña, indicaron que a parte de las fuertes lluvias registradas, el bloqueo de un punto del arroyo por la construcción de un tren de pasajeros, puedo haber ayudado a la inundación.

Elementos de Protección Civil confirmaron el bloqueo del arroyo

Además de que se les informó, que la presa de Santa Rita fue desfogada, otra cosa que pudo haber contribuido para las afectaciones que se registraron.

Saraí, añadió que elementos de Protección Civil que acudieron a ayudar a los habitantes de San José de La Montaña, les comentaron que sí había un bloqueo en el cause del arroyo.

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Hasta la tarde del jueves, las labores de reconocimiento del área y la valoración de la situación a cargo de Protección Civil del Estado y del municipio continuaban.

Los afectados esperan contar con el apoyo de las autoridades y sociedad civil para reponerse de las pérdidas que están sufriendo tras la inundación.