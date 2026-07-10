Detienen en Cancún a Alejandro Mario, Hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga

Alejandro Mario ’N’, hermano del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El reporte señaló que Alejandro Mario fue arrestado la noche del 9 de julio de 2026 en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

El Registro Nacional de Detenciones detalló que el hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue trasladado de Cancún al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México (CDMX), donde fue puesto a disposición de un juez federal.

El documento describió que Alejandro Mario mide 1.80 metros de altura, tiene barba y cabello rizado entre cano, y al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa de manga corta color azul y mocasines verdes.

¿Qué se sabe del caso Álvarez Puga?

Los problemas legales de Víctor Manuel Álvarez Puga comenzaron en 2010, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho Álvarez Puga y Asociados.

El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de ganancias y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En México, la Fiscalía General de la República busca a Víctor Manuel Álvarez Puga desde 2021, donde cuenta con dos órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

En octubre de 2021, la Interpol lanzó una ficha roja de búsqueda y captura contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, exconductora de televisión.

Víctor Manuel, su esposa y su hermano Alejandro Mario estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero, según autoridades mexicanas.

Por estos delitos, México solicitó a Estados Unidos la extradición del abogado y empresario Álvarez Puga.

En octubre de 2025, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, por presuntos motivos migratorios.

RMT