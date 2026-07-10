Detienen en Cancún a Alejandro Mario, Hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga

Esto es lo que se sabe sobre la detención del hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont

Policía de Cancún, Quintana RooPolicía de Cancún, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alejandro Mario, cuñado de Inés Gómez Mont, fue arrestado en Cancún. La familia Álvarez Puga enfrenta acusaciones de fraude y lavado de dinero. Conoce más sobre este caso.

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