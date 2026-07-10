Fuga de Gas en Matamoros Provoca Cierre Total en Avenida Pedro Cárdenas y Solidaridad

Una presunta fuga de gas movilizó a cuerpos de emergencia durante la madrugada de este viernes en Matamoros.

Fuga de Gas en Matamoros Provoca Cierre en Avenida Pedro CárdenasFoto: N+

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Cierre total en Matamoros: una fuga de gas en un vehículo gasero movilizó a bomberos y Protección Civil. La emergencia fue controlada sin lesiones. Conoce cómo se resolvió.

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