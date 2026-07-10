Fuga de Gas en Matamoros Provoca Cierre Total en Avenida Pedro Cárdenas y Solidaridad

Durante la madrugada de este viernes 10 de julio de 2026 se registró el cierre total de la vialidad en el cruce de la avenida Pedro Cárdenas y Solidaridad en Matamoros, luego del reporte de una presunta fuga de gas en uno de los vehículos transportadores que circulaba por la zona.



De acuerdo con los primeros reportes, alertaron al 911 sobre un fuerte olor a gas de una de las unidades pertenecientes a una empresa gasera y, ante el riesgo de explosión, se activó el protocolo de emergencia.

Autoridades Acordonaron la Zona para Evitar Accidentes tras Fuga



Al sitio arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos, Protección Civil y Policía de Proximidad, quienes acordonaron un perímetro y desviaron el tráfico vehicular hacia vías alternas.



Los bomberos realizaron labores de enfriamiento y verificación con equipo especializado. Se detectó que la fuga provenía de uno de los empaques, por lo que la situación fue controlada. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.