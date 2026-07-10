Encuentran Cuerpo Cerca de Estación Canal del Norte del Metro CDMX: Así Hallaron Cadáver

Este viernes, 10 de julio de 2026, fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un auto abandonado en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca de la estación Canal del Norte del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la zona y abrieron la cajuela del vehículo, donde estaba el cuerpo, que permanece en calidad de desconocido.

Así hallaron el cadáver

Según los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades de un fuerte olor fétido por el cuerpo en descomposición dentro del vehículo abandonado, en la calle de Plomeros esquina Orfebrería, colonia Michoacana, muy cerca de la Avenida Congreso de la Unión en dicha alcaldía.

Al parecer se trata de una persona en situación vulnerable que ocupaba el vehículo para dormir.

El cuerpo ya fue retirado de la zona, autoridades investigarán las causas del fallecimiento. El vehículo permanece en la zona.

Con información de N+