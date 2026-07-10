Encuentran Cuerpo Cerca de Estación Canal del Norte del Metro CDMX: Así Hallaron Cadáver

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro de un vehículo, muy cerca de estación Canal del Norte del Metro de CDMX

Hallan cuerpo en auto abandonado en la alcaldía Venustiano CarranzaHallan cuerpo en auto abandonado en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: N+

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Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del Metro Canal del Norte. Vecinos alertaron a las autoridades. Entérate de lo que se sabe hasta ahora.

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