¿Isaac del Toro Es Favorito para la Etapa 7 del Tour de Francia?

Este viernes 10 de julio, se disputará la séptima etapa del Tour de Francia, luego de una fase previa donde se coronó el Tourmalet, la montaña más importante de esta vuelta ciclista.

El esloveno Tadej Pogacar conquistó la cima, se colocó el maillot amarillo y además se colocó en posición para ganar su quinto título de la Grande Boucle luego de la poderosa demostración en la montaña.

Como escudero estuvo el mexicano Isaac del Toro, quien marcó el paso en el ascenso y dio el impulso necesario al líder del UAE Team Emirates para ganar la prueba este jueves.

Por su parte, el ciclista nacido en Ensenada llegó en el tercer lugar del trazo luego de superar en el sprint final al belga Remco Evenepoel. Con el resultado, Del Toro Romero ascendió a la tercera posición de la general.

Etapa 7, en llano

La etapa 7 del Tour de Francia, que se correrá este viernes 10 de julio de Hagetmau a Bordeaux, con una longitud de 175.1 kilómetros en terreno llano, ideal para los sprinters o velocistas.

En ese sentido, se espera que tanto Tadej Pogacar e Isaac del Toro, los referentes de la cuadrilla emiratí tengan una jornada junto al pelotón, es decir, no buscarán ganar la etapa, solo cuidar sus tiempos.

Aunque en cierto sentido, el Tour de Francia se gana en la montaña, es vital que en las etapas planas se cuide sobre todo el crono y evitar que los contrincantes directos por el título no recorten la distancia.

Cabe destacar que el mexicano es un escalador nato, a quien se le agrega el poder explosivo en la llegada a meta. Sabe defenderse en todos los terrenos, pero en llano prefiere mantenerse en el grupo general.

El trazo de este día y el de la etapa 8, también en llano, serán ideales para que Pogacar, Del Toro y el resto del UAE Team Emirates, se recuperen tras el tremendo esfuerzo en el Tourmalet.

Así que este viernes, no se esperan grandes sobre saltos en la clasificación general, aunque sí un gran final con los embaladores dejando todo para agenciarse la etapa.

Clasificación general después de 6 etapas del Tour de Francia:

Con información de N+

ICM