¿Isaac del Toro Es Favorito para la Etapa 7 del Tour de Francia?

Este viernes, se correrá la séptima etapa de la Grande Boucle, que consistirá en un trazo de 175 kilómetros llanos; el ciclista mexicano marcha en la tercera posición de la clasificación general

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team EmiratesIsaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates. Foto: Reuters | Archivo

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Este viernes, Isaac del Toro y Tadej Pogacar se enfrentan a la etapa 7 del Tour de Francia. ¿Qué esperar de estos ciclistas en los 175 km llanos? Infórmate aquí.

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