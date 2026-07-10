Precio del Dólar Hoy Viernes 10 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano logró salir del bache y tuvo ganancias en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billete de 100 dólaresEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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El tipo de cambio FIX para el 10 de julio es de 17.5350 pesos. Mantente informado sobre las fluctuaciones del dólar y su efecto en la economía mexicana.

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