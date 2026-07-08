Precio del Dólar Hoy Miércoles 8 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano tuvo una caída en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billetes de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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