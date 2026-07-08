Vinculan a Proceso a Gilda 'N', Hermana de Emilio Lozoya; Seguirá en Libertad

La FGR confirmó la vinculación y afirmó que presentó 54 datos de prueba, al tiempo que señaló que la imputada sirvió como prestanombres

GildaLa FGR sostuvo que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero. Foto: FGR.

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La justicia sigue de cerca a Gilda 'N', hermana de Lozoya, por operaciones ilícitas. Permanece en libertad mientras se investigan sus vínculos con el caso Agronitrogenados. ¿Qué revelará la investigación?

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