Vinculan a Proceso a Gilda 'N', Hermana de Emilio Lozoya; Seguirá en Libertad

Gilda Susana "N", hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de realizar transferencias de dinero procedente del extranjero con la finalidad de ocultar su origen en el caso Agronitrogenados.

Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Reclusorio Norte, determinó la vinculación luego de una comparecencia que se prolongó por varias horas desde la mañana hasta la medianoche del martes y cerca de los primeros minutos de este miércoles 8 de julio.

Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La juzgadora negó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se impusieran otras medidas cautelares a la acusada, pues García Peralta dijo que no se acreditó un riesgo de fuga.

En un comunicado, la FGR confirmó la vinculación y afirmó que presentó 54 datos de prueba. Señaló que la imputada sirvió como prestanombres y fue beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano.

Todo ello, con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

La jueza citó para el próximo jueves a las 9:00 horas, para una audiencia de revisión de medidas cautelares, entre las cuales están la prisión preventiva, firma periódica o la colocación de un brazalete electrónico, con el fin de mantener vigilada a Gilda Susana "N".

Por lo pronto, la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos permanecerá en libertad.

El pasado viernes, la jueza del caso otorgó libertad condicional a la procesada, debido a que consideró que la FGR no investigó su localización en los últimos tres años.

La togada impuso medidas cautelares como el retiro de su pasaporte, así como su comparecencia quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia en el proceso.

¿Por qué detuvieron a Gilda Susana "N"?

El 2 de julio, la FGR detuvo a Gilda Susana "N" en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el caso Agronitrogenados, que se remonta a 2014, cuando Pemex compró la planta de fertilizantes en mención a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa pública.

La FGR sostuvo que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.

El ente fiscalizador también afirmó que Gilda Lozoya "probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita" y ratificó que la investigación está vinculada con dicho caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó durante una de sus conferencias matutinas que este fraude se hizo mediante una compra de una planta de fertilizantes a un sobreprecio de más de doscientos millones de dólares, en los que la hermana de Lozoya estaba vinculada a depósitos monetarios y otros esquemas financieros.

"La fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene", explicó la mandataria.

La decisión de la jueza se da mientras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, continúa enfrentando, bajo prisión domiciliaria, procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

Entre presiones y pruebas

En sus primeras declaraciones, la acusada alegó que su arresto era una medida política para presionar a su hermano, debido a que permaneció mucho tiempo en México y no le habían notificado anteriormente del caso.

Incluso salió del país sin problemas recientemente y fue a su regreso cuando la FGR le cumplimentó el mandamiento judicial en el AICM.

Este martes, durante su audiencia de continuación, la defensa de Gilda Susana "N" rechazó las acusaciones y aseguró que no existe ninguna prueba que demuestre que ella autorizó o participó en transferencias por 3.5 millones de dólares que investiga la FGR.

Su abogado sostuvo que, cuando ocurrieron los hechos, entre 2012 y 2013, era estudiante de Economía, nunca viajó a Suiza y no intervino en la compra de Agronitrogenados ni en las operaciones bajo investigación.

La FGR respondió que la acusada aparecía como beneficiaria final de una empresa que recibió recursos de AHMSA, por lo que, según su argumento, era la titular de la cuenta bancaria a la que llegó el dinero que después habría sido utilizado para adquirir un inmueble relacionado con Emilio Lozoya.

Para sustentar su postura, el Ministerio Público citó criterios internacionales sobre combate al lavado de dinero. Durante toda la audiencia, Gilda Susana "N" no hizo uso de la palabra y permaneció acompañada por su padre y su hermano.

¿Cómo participó la acusada en el caso Agronitrogenados?

Según los argumentos de la FGR, Gilda Susana "N" fue un personaje clave para permitir la corruptela de su hermano, una vez que este llegó a Pemex en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

En la exposición del caso se plantea lo siguiente:

Antes de asumir la dirección de Pemex, la FGR sostiene que Emilio Lozoya acordó con Alonso Ancira , dueño de AHMSA, que impulsaría la compra de la planta de Agronitrogenados, en Veracruz.

Como pago por ese favor, presuntamente pactaron un soborno de 3.5 millones de dólares para Lozoya.

Según la Fiscalía, el dinero salió de una cuenta de AHMSA y fue enviado a una cuenta en un banco de Suiza a nombre de Tochos Holding Limited .

La FGR asegura que Tochos era una empresa creada por Lozoya en Islas Vírgenes para ocultar el origen del dinero. En un principio, Lozoya tenía el control de esa cuenta.

Después, cedió ese control a su hermana, Gilda Susana "N", para dificultar el rastreo del dinero, de acuerdo con la acusación. Ya con ese control, Gilda Susana "N" realizó varias transferencias a personas en México.

Una de esas transferencias se utilizó para pagar la casa de Lomas de Bezares, que fue comprada a nombre de Emilio Lozoya. Como la FGR considera que la propiedad fue adquirida con dinero de procedencia ilícita, promovió un juicio de extinción de dominio y un juez finalmente la adjudicó al gobierno federal.

La FGR sostiene que Agronitrogenados estaba en muy malas condiciones, pero aun así Pemex la compró por un precio muy superior a su valor real debido a las gestiones realizadas por Lozoya.

Para la dependencia, todo el esquema buscó ocultar el origen del dinero y hacer posible una compra que causó un daño millonario al patrimonio de Pemex.

Alonso Ancira firmó un acuerdo reparatorio con Pemex para devolver parte del daño económico y ha pagado dos de las tres exhibiciones pactadas.

ASJ