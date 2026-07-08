Gobernador Pablo Lemus es Operado de Urgencia y le Ordenan Reposo por Unos Días

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que fue operado de emergencia por una apendicitis aguda este martes 7 de julio y estará fuera de sus actividades durante unos días.

"Quiero comunicarles que esta tarde al concluir una reunión con niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur, tuve un dolor intenso y fui llevado de inmediato al hospital más cercano donde me diagnosticaron apendicitis aguda", indicó.

"Fui operado de urgencia con éxito y ahora me encuentro en recuperación. Los doctores me han indicado guardar reposo durante los próximos días e iré reincorporándome a mis actividades conforme a sus indicaciones", añadió en su cuenta de X.

No se precisó de inmediato cuánto tiempo deberá permanecer en reposo ni si nombrará a un responsable. Se entiende que Salvador Zamora, secretario de gobierno, asumirá las tareas relevantes.

Buenas noches, quiero comunicarles que esta tarde al concluir una reunión con niños y jóvenes que participarán en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur, tuve un dolor intenso y fui llevado de inmediato al hospital más cercano donde me diagnosticaron apendicitis aguda.



Fui… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 8, 2026

¿Qué es la apendicitis aguda?

La apendicitis aguda es la inflamación repentina del apéndice, un pequeño tubo conectado al intestino grueso.

Se trata de una emergencia médica que requiere atención rápida y es la principal causa de cirugía abdominal de urgencia en el mundo.

La principal causa de este mal es la obstrucción del interior del apéndice, generalmente provocada por materia fecal dura, tejidos inflamados o parásitos.

Mientras que el síntoma principal es un dolor abdominal que inicia en la zona del ombligo y luego migra al cuadrante inferior derecho del abdomen. Se acompaña comúnmente de pérdida de apetito, náuseas, vómitos y fiebre leve.

Los médicos señalan que si no se interviene a tiempo, el apéndice puede romperse y causar peritonitis, una infección grave en la cavidad abdominal que aumenta el riesgo de complicaciones.

ASJ