Gobernador Pablo Lemus es Operado de Urgencia y le Ordenan Reposo por Unos Días

El emecista aseguró que se encuentra en recuperación y que la intervención quirúrgica fue todo un éxito

Pablo LemusEl gobernador no informó si nombrará a un responsable para asumir sus actividades principales. Foto: Cuartoscuro.

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Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, se recupera tras una exitosa cirugía de apendicitis. Estará ausente unos días mientras Salvador Zamora asume tareas clave.

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