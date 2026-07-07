Reducen Edad para Aspirantes a Gubernatura de Nuevo León; Congreso Aprueba Reforma

El Congreso de Nuevo León aprobó la reforma a la Constitución local para reducir la edad mínima para ocupar cargos públicos, así lo informaron a través de cuentas oficiales. ¿Cuántos años deberán tener los aspirantes a la gubernatura del estado?, aquí te contamos los detalles de esta modificación.

La reforma a la Constitución local para reducir la edad mínima para ocupar diversos cargos públicos, como Gobernador, Diputado o integrante de un Ayuntamiento, fue aprobada por unanimidad, en segunda vuelta y de manera definitiva por el Congreso de Nuevo León.

De acuerdo con la reforma, se estableció que la edad mínima para ser Gobernador en el estado de Nuevo León será de 28 años, mientras que para el cargo de Diputado local o integrante de Ayuntamiento será de 18 años de edad.

Reforma aplicará para proceso electoral 2027 en Nuevo León

En el proceso electoral de 2027 ya aplicarán las reformas constitucionales que permitirán que un joven de 28 años pueda asumir la gubernatura y que los Alcaldes, Regidores o Diputados puedan tener 18 años cumplidos al día de la elección, tras publicar en el Periódico Oficial el Ejecutivo lo que aprobó el Congreso de Nuevo León.

El Decreto publicado por Samuel García corresponde al número 229 y contiene las reformas a los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución local y que entrarán en vigor a partir de este martes 7 de julio.

Aunque votó a favor MORENA, la Legisladora Grecia Benavides cuestionó la reducción de edad, ya que dijo se debe analizar más a profundidad; en tanto, Jesús Elizondo, Diputado local con licencia y que aspira a ser Gobernador, dijo que el lugar de los jóvenes en la política ya no es una promesa sino un derecho.

SHH