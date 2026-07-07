Reducen Edad para Aspirantes a Gubernatura de Nuevo León; Congreso Aprueba Reforma

Se redujo la edad mínima para ser Gobernador y Diputado en Nuevo León, tras la aprobación de la reforma a la Constitución local

Congreso de Nuevo LeónFoto: N+

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El Congreso de Nuevo León aprueba reforma: ahora los aspirantes a Gobernador podrán tener 28 años. ¿Cómo impactará esto en las elecciones de 2027?

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