Movilización por Persona Muerta en CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en la Colonia Guerrero?

La mañana de hoy, 7 de julio de 2026, se registró una intensa movilización policiaca en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), por el reporte de una persona sin vida al interior de un departamento.

Vecinos de la colonia Guerrero alertaron al 911 sobre olores fétidos en uno de los domicilios, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino y de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al inmueble, ubicado en la esquina de Luis Ogazón y Camelia.

En el sitio, se solicitó un cerrajero para abrir el departamento y verificar la presencia de la persona sin vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan a Persona Muerta Dentro de Departamento en Colonia Guerrero, CDMX

Movilización de servicios de emergencias

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también se trasladaron al sitio, una zona de varios edificios de departamentos.

Según el reporte de los pobladores, los olores fétidos provenían del primer piso de un edificio color naranja.

Ante la alerta de los vecinos, las autoridades comenzaron las investigaciones ante el hallazgo en dicho inmueble de la colonia Guerrero.

SPB