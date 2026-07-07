Movilización por Persona Muerta en CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en la Colonia Guerrero?

Servicios de emergencia se movilizaron a la colonia Guerrero, tras reporte de una persona sin vida en un departamento

Servicios de emergencia en la colonia Guerrero, CDMX, por reporte de persona sin vida. Foto: Captura de pantallaServicios de emergencia en la colonia Guerrero, CDMX, por reporte de persona sin vida. Foto: Captura de pantalla

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Servicios de emergencia se movilizan en CDMX: una persona fue encontrada sin vida en la colonia Guerrero. ¿Qué llevó a este trágico hallazgo?

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