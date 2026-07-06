Sheinbaum Pide Responsabilidad Ante el Crucial México vs. Inglaterra

La presidenta celebró el pase a octavos de final, pero instó a la afición a moderar los festejos tras los trágicos incidentes ocurridos luego del partido contra Ecuador.

Sheinbaum llama a festejar con responsabilidad ante el México vs Inglaterra. Foto: APSheinbaum llama a festejar con responsabilidad ante el México vs Inglaterra. Foto: AP

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Sheinbaum llama a la responsabilidad en el México vs Inglaterra