Sheinbaum Pide Responsabilidad Ante el Crucial México vs. Inglaterra

De cara al trascendental partido de octavos de final contra Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a la nación. A través de su cuenta de X, la mandataria expresó:

“¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”.

Con estas palabras, el Gobierno federal busca concientizar a la ciudadanía para evitar que el fervor mundialista vuelva a cobrar vidas humanas.

El Mundial 2026 está desatando una auténtica locura colectiva en todo el territorio nacional. Con una racha histórica de cuatro victorias consecutivas, la Selección Mexicana ha encendido la pasión de millones de aficionados que han salido a las calles a celebrar un hito sin precedentes.

Desde Monterrey hasta Mérida, el país es una fiesta cuyo epicentro absoluto se encuentra en el Paseo de la Reforma y el emblemático Ángel de la Independencia en la Ciudad de México; allí, ríos de gente se congregan para ver los partidos, corear el "Cielito Lindo" y ondear la bandera tricolor.

Confeti, espuma, cánticos y volar

Entre el confeti, las espumas y los cánticos, la creatividad y el descontrol de la afición han dejado imágenes virales que ya le dan la vuelta al mundo. En redes sociales se ha vuelto costumbre ver a personas "volando" por los aires tras ser lanzadas al estilo de un concierto de rock, aficionados trepados en los semáforos, e incluso caravanas de autos que transforman las avenidas principales en auténticas pistas de baile. La fe en el equipo de todos está más alta que nunca.

Sin embargo, la inmensa alegría se tiñó de luto tras el último encuentro de la fase de grupos. Las celebraciones por la vibrante victoria sobre el conjunto de Ecuador rebasaron los límites de la seguridad y dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas.