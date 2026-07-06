Cientos de Veracruzanos se Reúnen en Macroplaza para Ver Partido México vs Inglaterra

Este domingo 5 de julio, se llevó a cabo el partido México vs Inglaterra, el cual pudo ser visto desde pantallas instaladas de manera gratuita en 3 municipios de la entidad veracruzana; Xalapa, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz.

Desde el hemiciclo a los Niños Héroes, en Coatzacoalcos, los ciudadanos se dieron cita para apoyar a la Selección Mexicana, ante su contrincante Inglaterra. Mientras que desde la Plaza Lerdo en Xalapa, los aficionados llegaron con horas de anticipación en espera del último partido realizado en México.

En la Macroplaza del Malecón de Veracruz, los jarochos se reunieron desde temprano para ver a la selección. Con banderas, trompetas, matracas, mascaras y la playera de su equipo, es como en familia y con amigos, apoyan a México.

Cientos de veracruzanos se reunieron para disfrutar del último partido realizado en México, esperando que su equipo gane este encuentro.