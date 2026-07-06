Cientos de Veracruzanos se Reúnen en Macroplaza para Ver Partido México vs Inglaterra

Veracruzanos se dieron cita en los distintos puntos del estado, para disfrutar del partido México vs Inglaterra

Partido México vs InglaterraFoto: N+

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El partido México vs Inglaterra encendió la pasión en Veracruz. Aficionados llenaron plazas en Xalapa, Coatzacoalcos y el puerto. Descubre cómo se vivió este gran evento.

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