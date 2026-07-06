México Dice Adiós al Mundial 2026 tras Perder con Inglaterra

Aunque el encuentro fue un festín de emociones el combinado mexicano fue derrotado

México, Dice Adiós tras Ser Eliminado del Mundial 2026 ante InglaterraJordan Pickford, portero de Inglaterra, celebra tras el partido, ya que su equipo se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer 3-2 a México. Foto: Reuters

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Se terminó la participación de México en el Mundial 2026 ante Inglaterra al quedar eliminado en el partido de los octavos de final, con el marcador 3-2

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