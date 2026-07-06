México Dice Adiós al Mundial 2026 tras Perder con Inglaterra

La participación de México en el Mundial 2026 llegó a su fin tras caer 3-2 ante Inglaterra en el partido de los octavos de final, resultado que significó su eliminación del torneo.

El encuentro estuvo marcado por un constante intercambio de goles y mantuvo la intensidad desde el inicio. Hasta el minuto 71 ya se habían registrado cinco anotaciones, en un duelo que ofreció emociones de principio a fin. A continuación, el orden cronológico de los goles del partido.

Guillermo Ochoa, de México, luce abatido tras el partido después de la eliminación. Foto: Reuters

Jude Bellingham, de Inglaterra, anotó de cabeza tras un gran centro de Bukayo Saka.Minuto 38 (0-2).

Además firmó su doblete empujando el balón a pase de Harry Kane.

Al minuto 42 (1-2): Julián Quiñones de México descontó con una gran volea tras un rebote en el área.

Minuto 60 (1-3): Harry Kane anotó de penal tras una falta del arquero Rangel sobre Anthony Gordon.

Minuto 69 (2-3): Raúl Jiménez acercó a México de penal tras una revisión del VAR.

"Hicimos lo que pudimos": Javier Aguirre

El director técnico de México, Javier Aguirre con su homólogo de Inglaterra. Foto: EFE

El director técnico de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio CDMX.

"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena".

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.

"No les puedo reprochar nada", puntualizó.

Inglaterra y Jude Bellingham: "Dimos una prueba de carácter absoluto"

El centrocampista Jude Bellingham, autor de un doblete en un intervalo de apenas dos minutos, afirmó este domingo que la clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial en pleno estadio CDMX quedará grabada en su carrera.

El deportista de 23 años destacó el valor futbolístico del máximo estadio mexicano y la resiliencia de su selección para doblegar a un rival que los apremió, según dijo a periodistas al término del partido.

El triunfo por 2-3, sobre el Tri, a su juicio, fue "una prueba de carácter absoluto", hasta porque los Tres Leones jugaron con 10 durante más de 40 minutos por la expulsión de Jarell Quansah.

México pierde también siete veces en valor de jugadores ingleses

La plantilla de la selección de Inglaterra puso en la cancha jugadores que tienen un valor de 1,360 millones de euros, superando de forma abismal a la de México, que está cotizada en 191.85 millones de euros.

En duelo económico de los Octavos de Final del Mundial 2026, el conjunto europeo vale casi siete veces más que la plantilla dirigida por Javier Aguirre, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.

HVI