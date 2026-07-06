Desde 1990, Brasil No Quedaba Eliminado de Un Mundial en Octavos de Final

Brasil firmó una participación desastrosa en el Mundial de 2026 y no pudo llegar ni siquiera a la ronda de cuartos de final, como en las dos ediciones previas de la justa global.

El conjunto de Carlos Ancelotti no logró superar en octavos de final a Noruega, que se llevó la victoria 2-1 con tantos de Haaland y el descuento de Neymar.

El Scratch du Oro, con ese marcador, va de regreso a casa, con un futbol que dejó más dudas que certeza y sin lograr que su gran figura, Vinicius, pudiera hacer la diferencia. Ya no se diga de Neymar, que llegó a la justa disminuido.

En la presente Copa del Mundo, la Verdeamarelha quedó como líder del Grupo C, con siete unidades, las mismas conseguidas por Marruecos.

En 16avos. de final, los brasileños dejaron en el camino a Japón, al que derrotaron 2-1, viniendo de atrás luego de que los asiáticos se adelantaran en el partido.

Caída en octavos

Brasil no firmaba una participación como la de 2026 desde el Mundial de 1990, cuando también quedaron fuera de la competencia en octavos de final.

Hace 36 años, la Canarinha ganó sus tres partidos de fase de grupo que, curiosamente, también era el C, como en este 2026.

Sin embargo, en octavos de final, Argentina derrotó al conjunto carioca por la mínima diferencia, con aquella polémica del agua alterada con sedantes que el cuerpo técnico de la Albiceste dio a los brasileños.

Participación de Brasil desde el Mundial de 1990

Italia 1990: Octavos de final.

EUA: 1994: Campeón.

Francia 1998: Subcampeón.

Corea-Japón 2002: Campeón.

Alemania 2006: Cuartos de final.

Sudáfrica 2010: Cuartos de final.

Brasil 2014: Semifinal.

Rusia 2018: Cuartos de final.

Catar 2022: Cuartos de final.

Con información de N+

ICM