Desde 1990, Brasil No Quedaba Eliminado de Un Mundial en Octavos de Final

Pasaron 36 años para que el Scratch du Oro no llegara al menos a cuartos de final de la justa mundialista.

Selección de Brasil eliminada en octavos de final del Mundial 2026. Foto: APSelección de Brasil eliminada en octavos de final del Mundial 2026. Foto: AP

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