Coco, el Gato de Palacio Nacional, “Predice” al Ganador del México vs Inglaterra

Coco, el gatito más famoso de Palacio Nacional, dio su predicción del ganador del partido México vs Inglaterra

Coco, el gato de Palacio NacionalCoco, el gato de Palacio Nacional. Foto: X @GobiernoMX

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El Gobierno de México revela la predicción de Coco, el gato de Palacio Nacional ¿Coincidirá su pronóstico con la realidad en el Mundial 2026?

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