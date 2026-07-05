Coco, el Gato de Palacio Nacional, “Predice” al Ganador del México vs Inglaterra

Este domingo, 5 de julio de 2026, a solo unas horas de que inicie el partido México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026, el Gobierno de México dio a conocer la predicción de Coco, el gato de Palacio Nacional.

De acuerdo con el Gobierno de México, en Palacio Nacional residen 19 gatos declarados "activos fijos vivos" del Estado, quienes cuentan con cuidados veterinarios y microchips.

El gatito más famoso de Palacio Nacional es Coco, un felino blanco con unas motas naranjas muy popular en redes sociales por sus simpáticas predicciones deportivas y porque le gusta posar frente a las cámaras.

Predicción de Coco para el partido México vs Inglaterra

A través de redes sociales, el Gobierno de México publicó hoy un video donde aparece Coco en los pasillos de Palacio Nacional, con dos platos, uno con la bandera de México y otro con la de Inglaterra, por lo que el gatito dio su predicción para el encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

Coco avanza unos pasos y, por supuesto, se inclina hacia el plato con la bandera de México, anticipando el triunfo de la selección Nacional contra Inglaterra.

El partido México-Inglaterra ya está definido por Coco. pic.twitter.com/A4JHqu2p9T — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 5, 2026

Cabe recordar que el México vs Inglaterra se juega en el estadio sede de la Ciudad de México, se trata del último partido del Mundial en territorio mexicano.

Con información de N+