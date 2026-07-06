Tormenta Eléctrica Provoca Afectaciones en Ciudad Juárez; Emiten Alerta Preventiva

La lluvia registrada en Ciudad Juárez ha provocado encharcamientos, por lo que Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones.

Reportan Afectaciones por la TormentaFoto: N+

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¡Alerta en Ciudad Juárez! Tormenta eléctrica causa encharcamientos y fallas eléctricas. Protección Civil pide extremar precauciones y evitar zonas inundadas.

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