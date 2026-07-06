Tormenta Eléctrica Provoca Afectaciones en Ciudad Juárez; Emiten Alerta Preventiva

La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva debido al avance de la tormenta eléctrica que se registra la tarde de este domingo en Ciudad Juárez, la cual ha generado descargas eléctricas, fuertes rachas de viento e incluso caída de granizo.

De acuerdo con la dependencia, el sistema de tormentas ingresó por el norte del municipio y continúa provocando encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad, principalmente en cruces de avenidas principales, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al conducir.

Reportan Afectaciones por la Tormenta

Las condiciones meteorológicas también han provocado fallas en el suministro de energía eléctrica, afectando el funcionamiento de algunos semáforos, así como el desprendimiento de lonas de anuncios espectaculares y fuertes variaciones en la intensidad del viento, lo que incrementa el riesgo para automovilistas y peatones.

Piden Evitar Zonas Inundadas

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras continúan las lluvias.