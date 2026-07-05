Piden No Acudir al Ángel de la Independencia Tras el Partido México vs Inglaterra

Se recomendó como alternativa ir a glorietas y demás puntos como las 16 alcaldías y 11 municipios del Edomex

Piden No Acudir al Ángel de la Independencia Tras el Partido México vs InglaterraVista del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma. CDMX. Foto: N+

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Aunque no se han prohibido los festejos, pero sí se ha limitado de manera estricta el aforo del Ángel de la Independencia a 25 mil personas

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