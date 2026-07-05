Piden No Acudir al Ángel de la Independencia Tras el Partido México vs Inglaterra

El Gobierno de la CDMX pidió a los aficionados no acudir al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma este domingo 5 de julio tras el partido México vs Inglaterra.

Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Foto: N+

Se recomendó como alternativa ir a glorietas y demás puntos como las 16 alcaldías y 11 municipios del Edomex que tendrán eventos para no acudir al Ángel de la Independencia.

Muerte de aficionados obligan a medidas estrictas

Aunque no se han prohibido los festejos, pero sí se ha limitado de manera estricta el aforo del Ángel de la Independencia a 25 mil personas. Tras la trágica estampida que dejó cuatro decesos tras el partido contra Ecuador.

Las autoridades implementaron filtros de seguridad, vallas y ley seca. Una vez alcanzado el límite, se restringirá por completo el paso a la glorieta.

El llamado oficial es a descentralizar las celebraciones asistiendo a las más de 60 pantallas gigantes gratuitas instaladas en la capital.

¿Dónde ver el partido sino es en Zócalo y El Ángel?

Se puede ver el partido México vs Inglaterra en pantallas gigantes gratis.El Gobierno de la CDMX instaló un corredor alternativo con pantallas que van desde la Estela de Luz hasta la Avenida Hidalgo sobre Paseo de la Reforma.

Monumento a la Revolución: Escenario masivo y pantallas en la Plaza de la República.

Corredor Paseo de la Reforma: Pantallas gigantes distribuidas a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. El Monumento a Cuauhtémoc, Avenida Juárez y el Caballito.

Festivales Futboleros de las 16 Alcaldías: Cada demarcación cuenta con al menos una sede pública equipada con pantallas, música en vivo y artistas para festejar localmente sin tener que trasladarse al centro.

HVI