Zócalo Llega a Su Límite con 55 Mil Fans y Desvían Afición al Monumento a la Revolución

El Zócalo repitió su llenado previo al México vs Inglaterra, ahora bajo un operativo de seguridad más estricto

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Se ha pedido a aficionados moverse a las pantallas colocadas en el Centro Histórico, Avenida Paseo de la Reforma o al Monumento a la Revolución

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