Zócalo Llega a Su Límite con 55 Mil Fans y Desvían Afición al Monumento a la Revolución

La lluvia no ha impedido las presencia de millones de aficionados en el Zócalo de la CDMX, luego de que el gobierno capitalino informó que se encuentra totalmente lleno de aficionados el Fan Fest, por lo que exhortó a la ciudadanía a disfrutar del partido entre México e Inglaterra en otras zonas de la capital donde también fueron colocadas pantallas.

Previamente el Gobierno capitalino fijó un aforo máximo de 55 mil asistentes para los festejos del México vs. Inglaterra. Al llegar a esa cifra, el acceso a la zona fue cerrado por motivos de seguridad.

El Fan Festival del Zócalo capitalino se llenó de aficionados horas antes de que México saliera a enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, repitiendo el mismo patrón que ya se había visto días antes con el partido ante Ecuador.

La #SSC informa:



Ante la alta afluencia de aficionados nacionales y extranjeros en el #FanFest del #Zócalo capitalino, se recomienda a las personas asistentes dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro del #CentroHistórico o al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/MnWXrndIke — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

Este domingo 5 de junio, ya se alcanzaron las 55 mil personas cifra a la que solo se permitió la entrada.

Desde temprano, los aficionados llegaron a la plancha del Zócalo ataviados con la camiseta de la selección mexicana y banderas de México, en un ambiente similar al que ya había dejado el precedente del 30 de junio.

Un partido con las mismas ganas, pero más restricciones

A diferencia de la edición anterior, la afluencia de este domingo se dio bajo un operativo de seguridad más estricto, luego de las muertes registradas en los festejos por el triunfo sobre Ecuador. El control de accesos y el límite de aforo marcaron una diferencia frente a lo que se vivió hace cinco días.