Gilberto Mora: ¿De Dónde es y Dónde Estudia el Mediocampista de la Selección Mexicana?

El futbolista de Xolos se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y despierta el interés de aficionados dentro y fuera de México.

Gilberto Mora, Mediocampista de la Seleccion Mexicana. Foto: AFPGilberto Mora, Mediocampista de la Seleccion Mexicana. Foto: AFP

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Desde Tuxtla Gutiérrez hasta el Mundial 2026, Gilberto Mora se destaca en la Selección Mexicana. A sus 17 años, combina fútbol y estudios en Tijuana. Descubre su historia.

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