Gilberto Mora: ¿De Dónde es y Dónde Estudia el Mediocampista de la Selección Mexicana?

Con apenas 17 años, Gilberto Mora pasó de ser una de las mayores promesas del futbol mexicano a convertirse en uno de los nombres que más llaman la atención en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista de Xolos de Tijuana fue una de las figuras de la Selección Mexicana en el triunfo sobre Ecuador, resultado que aseguró el pase del Tri a los octavos de final y que lo puso bajo los reflectores internacionales.

Su actuación no solo destacó por su inteligencia para interpretar el juego, su visión de campo y su capacidad para conducir el balón, sino también porque hizo historia antes incluso de que comenzara el partido. Con 17 años y 259 días, Mora se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un encuentro de fase eliminatoria de una Copa del Mundo, únicamente por detrás de Pelé, quien tenía 17 años y 239 días cuando enfrentó a Gales en el Mundial de 1958.

El crecimiento del joven ha sido meteórico. Debutó como profesional hace menos de dos años con Xolos, cuando apenas tenía 15 años y 10 meses, y en 2025 recibió su primera oportunidad con la Selección Mexicana durante la Copa Oro. En aquel momento, al ser menor de edad, fueron sus propios padres quienes le dieron la noticia de su convocatoria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alex de la Rosa Dice que México Haría Mal en Depositar Todas las Esperanzas del Mundial en Gilberto Mora

¿De dónde es Gilberto Mora y dónde estudia?

Gilberto Mora Zambrano nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aunque gran parte de su formación futbolística la realizó en Tijuana, Baja California, ciudad donde se desarrolló en las fuerzas básicas de Xolos y comenzó el camino que lo llevó hasta la Selección Mexicana.

A pesar de consolidarse como futbolista profesional, Mora no ha dejado de lado su preparación académica. El mediocampista cursa actualmente la preparatoria en una escuela privada trilingüe de Tijuana, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank.

De hecho, el 3 de agosto de 2025, el adolescente de 16 años sorprendió a aficionados y medios de comunicación al demostrar su dominio del inglés durante la conferencia de prensa posterior a un partido de la Leagues Cup.

El video se volvió viral en redes sociales, ya que la joven promesa de Xolos respondió con fluidez dos preguntas en inglés, dejando ver que su talento no solo destaca dentro de la cancha, sino también por su manejo del segundo idioma.

Gilberto Mora. Foto: AFP

Antes de llegar al Mundial de 2026, Mora había expresado uno de sus grandes anhelos: disputar la Copa del Mundo que se celebraría en México, además de jugar en Europa y conquistar títulos. El primero de esos objetivos ya es una realidad. Ahora, con actuaciones que han despertado elogios del técnico Javier Aguirre y de aficionados de distintas partes del mundo, el joven chiapaneco busca consolidarse como una de las nuevas caras del futbol mexicano y cumplir el resto de las metas que se trazó desde el inicio de su carrera.