Mueren Dos Mujeres Atropelladas por Camión Recolector de Basura en Apodaca, Nuevo León

Dos mujeres de aproximadamente 50 años de edad perdieron la vida luego de ser atropelladas por el conductor de un camión de basura en la avenida Concordia

Mueren Dos Mujeres Atropelladas en Av. Concordia en Apodaca, Nuevo LeónFoto: N+

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Dos mujeres fallecen en Apodaca al ser arrolladas por un camión de basura en la avenida Concordia. Entérate de lo que se sabe hasta ahora sobre este accidente.

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