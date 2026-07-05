Mueren Dos Mujeres Atropelladas por Camión Recolector de Basura en Apodaca, Nuevo León

Dos mujeres perdieron la vida después de ser atropelladas el conductor de un camión recolector de basura durante la tarde de este sábado 4 de julio en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El accidente se registró en las avenidas Sexta y Concordia.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad. Al sitio del percance, donde quedaron tendidos sobre la calle los cuerpos de las víctimas, arribaron elementos de la Policía de Apodaca, quienes acordonaron el área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las mujeres que perdió la vida tenía una edad aproximada de 55 años de de edad, era de complexión robusta y vestía, al momento del percance una playera negra con rayas blancas, falda negra y tenis negros. La segunda víctima tenía alrededor de 50 a 55 años de edad, era de complexión regular y vestía una playera roja, pantalón azul de mezclilla, tenis negros.

Camión recolector de basura choca contra casa

Otro hecho reciente protagonizado también por un camión recolector de basura se registró la noche del viernes 3 de julio en la colonia Croc, en Monterrey, donde la unidad terminó chocando contra la barda de una propiedad, generando una intensa movilización de autoridades.

Fue en el cruce de las calles Casa del Obrero Mundial y Lucha de Clases donde el camión recolector de basura chocó contra la propiedad. Al percatarse de este accidente, testigos solicitaron el apoyo de rescatistas para auxiliar al conductor de esta unidad.

SHH