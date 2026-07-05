Ecos Mundialistas: México, Imbatible ante Inglaterra en la Ciudad de México

En el balance de juego entre México e Inglaterra, los europeos tienen la ventaja, pero el Tri ha sido imbatible en la capital del país frente a Los Tres Leones

Estadio AztecaEl Coloso de Santa Úrsula ha sido fiel aliado de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

México e Inglaterra se enfrentan en la CDMX por un pase a cuartos del Mundial 2026. El Tri nunca ha perdido en la capital contra los ingleses. ¿Podrán mantener su racha imbatible?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+