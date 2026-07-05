Ecos Mundialistas: México, Imbatible ante Inglaterra en la Ciudad de México

El próximo domingo 5 de julio, México e Inglaterra se enfrentarán por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Sede Ciudad de México.

En total, mexicanos e ingleses han jugado 10 partidos, 9 de ellos amistosos y 1 en Mundiales, precisamente en el que Inglaterra organizó en 1966. En ese duelo, el cuadro europeo ganó 2-0 ante los nuestros.

Si bien El Equipo de la Rosa ha ganado en 7 ocasiones -el marcador más abultado fue de 8-0 en 1961-, el Tri nunca ha perdido en la capital del país.

Dos triunfos, un empate y una derrota en México

La Selección Mexicana siempre ha hecho de la capital del país su bastión. Y así lo deja presente en los tres duelos que ha jugado ante Inglaterra en esta urbe.

La primera vez que se vieron las caras fue el 24 de mayo de 1959. En esa ocasión, México derrotó 2-1 a Inglaterra, en el ahora Estadio Olímpico Universitario, en CU, con goles de Salvador Reyes y Raúl Cárdenas.

Cabe destacar que en este enfrentamiento, el combinado nacional tuvo que venir de atrás, luego de que los ingleses se adelantaran por conducto de Derek Kevan.

El empate a cero entre ambas selecciones ocurrió el 1 de junio de 1969, en el Azteca, el cual fue calificado por la prensa de la época como un partido de poco futbol, mediocre y soso, en un "Azteca lleno hasta la azotea".

Ese mismo año, pero el 3 de junio, Inglaterra le propinó un 4-0 a México, en suelo nacional, pero la sede cambió. El partido se disputó en el Estadio Jalisco, en Guadalajara.

De acuerdo con el diario El Informador, en su edición del 4 de junio de 1969, "durante los primeros minutos de juego, creyendo los aficionados que con su apoyo moral podrían triunfar nuestros paisanos les estuvieron dedicando sonoras y continuas porras.

"Pero desgraciadamente pronto sufrieron su primer descalabro, ya que a los 8 minutos de iniciadas las hostilidades se registró el primer tanto para los Británicos, que naturalmente hizo decaer el entusiasmo en las graderías".

Cabe destacar que a diferencia de los partidos donde El Tri ganó y empató, en el jugado en la Perla Tapatía, el duelo fue de noche.

Tuvieron que pasar 26 años para que nuevamente, el Tri le ganara a Inglaterra.

El 9 de junio de 1985, durante los torneos triangulares Ciudad de México y Azteca 2000, Luis Flores le dio el gol de la victoria al conjunto mexicano, haciendo pesar al Estadio Azteca, un año antes del inicio de la Copa del Mundo.

El entonces entrenador del conjunto nacional, Bora Milutinovic, dijo que era una victoria que entraba a la historia, ya que "se le ganó a Inglaterra. Se jugó al tú por tú con los ingleses, un aspecto importantísimo porque da la confianza necesaria para poder ganarle a cualquier equipo del mundo".

Por su parte, Manuel Negrete señaló que "el resultado de hoy es bueno para cualquier jugador, pues el balompié inglés es muy bueno. Lo importante es que ahora se juega sin complejos y a ganar no importando quién. De aquí en adelante contra cualquier cuadro saldremos por el triunfo".

Abultada victoria inglesa

En cuanto los triunfos ingleses, destaca sin duda el 8-0 propinado a México el 10 de mayo de 1961, en el estadio de Wembley, en Londres.

La zarandeada no pasó inadvertida y el diario El Nacional fue contundente en su titular a ocho columnas: "El Futbol Inglés Apabulló al de México". Lo que más destaca de este duelo, además de la canasta llena de goles, fueron las declaraciones de Nacho Trelles, técnico mexicano:

"Ignacio Trelles, coach del desafortunado equipo mexicano vencido hoy por Inglaterra por ocho goles a cero, declaró después del partido que 'vinimos aquí a aprender, y la lección fue buena".

Y agregó: "Sencillamente, no hubo forma de igualar el juego de los ganadores. Ellos colocaban la pelota en la red, y nosotros no, pero a veces el score nada significa".

Enfrentamientos directos

Les dejamos los datos de los enfrentamientos directos entre México e Inglaterra, a unos días de que se disputen los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Victorias mexicanas

1959 | CDMX | 2-1 en CU.

1985 | CDMX | 1-0 en el Azteca.

Victorias inglesas

1961 | Londres | 8-0 en Wembley.

1966 | Londres | 2-0 en Wembley.

1969 | Guadalajara| 4-0 en el Jalisco.

1986 | Los Ángeles | 3-0 en el Memorial Coliseum.

1997 | Londres | 2-0 en Wembley.

2001 | Derby | 4-0 en el Pride Park.

2010 | Londres | 3-1 en Wembley.

Empates

1969 | CDMX | 0-0 en el Azteca

Con información de N+

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