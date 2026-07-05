Alineaciones México vs Inglaterra: Posible Once Titular para Partido de Octavos del Mundial 2026

México podría repetir gran parte del once que venció 2-0 a Ecuador para enfrentar a Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026

Alineaciones México vs Inglaterra: Posible Once Titular para Partido de Octavos del Mundial 2026Julián Quiñones, de México, celebra el primer gol de su selección con sus compañeros. Foto: Reuters / Archivo

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