Alineaciones México vs Inglaterra: Posible Once Titular para Partido de Octavos del Mundial 2026

México recibe a Inglaterra este domingo en el Estadio Ciudad de México, con un lugar en cuartos de final del Mundial 2026 en juego. Javier Aguirre no ha confirmado el once titular, pero el precedente más cercano —el triunfo por 2-0 sobre Ecuador— ofrece la base más probable para armar la posible alineación de mañana.

El once que usó Aguirre ante Ecuador

Portería: Raúl Rangel.

Defensa: José Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Contención: Érick Lira.

Medio ofensivo: Gilberto Mora, Luis Romo.

Ataque: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

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Los movimientos que Aguirre hizo durante el partido

Salieron de cambio: Alvarado, Jiménez y Quiñones.

Entraron: Santiago Giménez, Israel Reyes Romero y Orbelín Pineda.

Asistencia registrada: Julián Quiñones, antes de salir sustituido.

El equipo con el que Inglaterra buscaría avanzar

Inglaterra venció 2-1 a RD Congo en la fase anterior del torneo, con doblete de Harry Kane (75' y 86'). Thomas Tuchel lo planteó así:

Portería: Jordan Pickford.

Defensa: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, N. O'Reilly.

Doble contención: Elliot Anderson, Declan Rice.

Medio ofensivo: Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford.

Delantero centro: Harry Kane.

Tuchel también recurrió a cambios en el complemento: Anthony Gordon entró al minuto 60, Eberechi Eze al 70, Bukayo Saka al 80 y John Stones cerró el equipo al 90. Bellingham fue amonestado durante el encuentro.

El dominio inglés se reflejó en las cifras del partido: 60% de posesión frente a 40% de RD Congo, 16 remates por 7 del rival y una precisión de pase de 92% contra 84%.

El plan para contener a Harry Kane

Más allá del once, Aguirre ya adelantó cómo pretende neutralizar a la principal amenaza inglesa. El delantero del Bayern Múnich concentra buena parte de la estrategia defensiva que el técnico mexicano tiene en mente para mañana.

"Harry Kane es figura mundial; tiene todo, es sacrificado y defiende. Mañana intentaremos neutralizarlo con los centrales, con el volante y con ayuda de los laterales, de manera que siempre tenga a alguien encima para que no pueda hacer su juego", explicó el estratega.

La declaración apunta a un bloque defensivo similar al que usó ante Ecuador, con los centrales, el volante de contención y los laterales trabajando en conjunto para no dejar solo a Kane frente al balón.

Con información de EFE.