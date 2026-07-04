Estado de Salud de Roberto 'Piojo' Alvarado Hoy: ¿Queda Fuera del México vs Inglaterra?

Las alarmas se encendieron en el entorno de la Selección Mexicana tras difundirse el rumor de que el delantero Roberto "Piojo" Alvarado podría ser baja de último minuto para el crucial partido de octavos de final ante Inglaterra.

Ante la incertidumbre, el director técnico nacional, Javier "El Vasco" Aguirre, rompió el silencio en conferencia de prensa y aclaró la situación con su característico estilo.

Al ser cuestionado sobre las condiciones físicas del atacante de las Chivas, el estratega disipó cualquier duda de forma contundente:

"El Piojo está como está Jorge, está como Raúl, está como Memo; está igual que todos, está muy bien, gracias por preguntar. Dile a tu pinche fuente que la regó", lanzó el director técnico tricolor, desmintiendo de manera categórica una supuesta lesión.

Asimismo, Aguirre minimizó las especulaciones surgidas en medios de comunicación que apuntaban a que pretendía dar de baja a dos delanteros importantes debido a la confusión por el supuesto cambio de horario del encuentro. El estratega confirmó que el plantel se mantiene completo y sin modificaciones en la convocatoria oficial.

¿Qué playera usará México contra Inglaterra y el dato histórico que persiguen?

Para el partido de este domingo 5 de julio, la escuadra nacional saltará a la cancha con su indumentaria estelar. Por primera vez en la Copa del Mundo 2026, el Tricolor repetirá uniforme tras haber alternado sus tres camisetas en la Fase de Grupos. El cuadro azteca vestirá la tradicional playera verde, misma que utilizó en el duelo de inauguración ante Sudáfrica y en el partido contra Ecuador.

El choque frente a Inglaterra representa una cita con la historia. México buscará clasificar al ansiado quinto partido y pisar los Cuartos de Final tras 40 años de ausencia; una hazaña que no se consigue desde la edición de 1986, celebrada también en suelo nacional.