Estado de Salud de Roberto 'Piojo' Alvarado Hoy: ¿Queda Fuera del México vs Inglaterra?

Javier "El Vasco" Aguirre rompió el silencio y aclaró la situación del jugador

Roberto "Piojo" Alvarado. Foto: EFERoberto "Piojo" Alvarado. Foto: EFE

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¿Piojo Alvarado fuera del México vs Inglaterra? El Vasco Aguirre aclara: 'Está muy bien'. México busca romper 40 años de historia en el Mundial 2026.

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