Embajada de EUA Lanza Mensaje de Seguridad por Multitudes ante el México vs Inglaterra

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado un mensaje de seguridad para sus ciudadanos ante las concentraciones masivas que se esperan este domingo 5 de julio con motivo del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra, que se disputará a las 18:00 horas en el Estadio Sede Ciudad de México.

La representación diplomática advirtió que, además de la asistencia al estadio, se prevé una gran afluencia de personas en los Fan Fest, plazas públicas y otros espacios habilitados para seguir el encuentro en todo el país, lo que podría ocasionar afectaciones al tránsito y riesgos derivados de la saturación de estos lugares.

En el mensaje de seguridad, la embajada recordó que en celebraciones y eventos recientes relacionados con el Mundial se han registrado casos de sobrecupo que derivaron en personas lesionadas e incluso fallecidas, por lo que recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos a su entorno, identificar rutas de salida y retirarse si consideran que un sitio está demasiado concurrido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CDMX Advierte que No Permitirá Entrar a El Ángel con Aforo Máximo durante Partido de México

Asimismo, señaló que en ocasiones anteriores algunas protestas se han realizado de manera simultánea a eventos multitudinarios para aprovechar la atención mediática, por lo que pidió a sus ciudadanos evitar sumarse a estas protestas.

La embajada recordó que la legislación mexicana prohíbe la participación de ciudadanos extranjeros en actividades políticas, por lo que involucrarse en manifestaciones que las autoridades consideren con ese caracteer podría derivar en detención o incluso deportación.

¿Qué incluyen las recomendaciones?

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantenerse informado a través de los medios locales, seguir las cuentas oficiales de las sedes del Mundial para conocer en tiempo real posibles cierres de acceso a los Fan Fest por exceso de aforo y buscar lugares alternativos para ver el partido en caso de que estos espacios alcancen su capacidad máxima.

Además, exhortó a los viajeros estadounidenses a descargar su guía de contactos de emergencia, inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) y, en caso de alguna emergencia, llamar al 112 o contactar a la Embajada de Estados Unidos en México para recibir asistencia.

La alerta estará vigente durante la jornada del domingo, cuando se espera una de las mayores movilizaciones de aficionados en el país debido al duelo entre la selección mexicana y la inglesa, uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.