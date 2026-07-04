Embajada de EUA Lanza Mensaje de Seguridad por Multitudes ante el México vs Inglaterra

La representación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones ante las concentraciones masivas previstas este 5 de julio por el partido de México vs Inglaterra.

EUA alerta a sus ciudadanos en México por concentraciones masivas ante partido de octavos de final. Foto: CuartoscuroEUA alerta a sus ciudadanos en México por concentraciones masivas ante partido de octavos de final. Foto: Cuartoscuro

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Concentraciones masivas por el México vs Inglaterra: la Embajada de EUA alerta sobre riesgos. Mantente atento y evita protestas. Infórmate y actúa con prudencia.

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