El Fantasma de Maradona y el Regreso de la Selección Inglesa al Estadio Sede Ciudad de México

Cuarenta años después de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", Inglaterra regresa al estadio donde Diego Maradona les asestó aquella mítica derrota en el Mundial de México 86.

Inglaterra vuelve este domingo al estadio que vio caer ante la "mano de Dios" y "el gol del siglo". Foto: APInglaterra vuelve este domingo al estadio que vio caer ante la "mano de Dios" y "el gol del siglo". Foto: AP

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Este domingo, Inglaterra vuelve al escenario de su derrota más mítica: el Estadio Ciudad de México. ¿Revivirán los ecos de Maradona en el Mundial 2026?

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