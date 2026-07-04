Todo lo que Debes Saber si Vas al Estadio Ciudad de México al Partido México vs Inglaterra

Para garantizar una llegada tranquila y evitar contratiempos, la organización ha confirmado que las puertas del recinto abrirán cuatro horas antes, es decir, a las 14:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes anticipar su arribo.

Respecto a los boletos de acceso, los aficionados recibieron un correo sobre cómo descargarlos, deben hacerlo previamente a través de la aplicación oficial de boletaje de la FIFA, disponible para dispositivos iOS y Android.

Es importante destacar que los códigos QR se activarán de manera automática antes de iniciar el partido y las entradas estarán disponibles sin conexión a internet, aunque se sugiere guardarlas directamente en la billetera digital (Wallet) de sus teléfonos.

No se permitirá el acceso de mascotas al estadio, solo podrán ingresar animales de servicio debidamente acreditados.

En materia de movilidad y transporte, se implementarán cierres viales en las zonas aledañas al estadio, de modo que se aconseja el uso de alternativas de transporte público y alternativas especiales como Ecobici en la zona del Viaducto Tlalpan.

Las áreas específicas para el ascenso y descenso de pasajeros de plataformas digitales y transporte masivo incluirán puntos estratégicos como Acoxpa, Pueblo Quieto, el Circuito del Estadio y las estaciones del STE El Vergel y Estadio Azteca.

Para salvaguardar la visibilidad de los espectadores, la FIFA ha establecido directrices estrictas sobre el uso de sombreros. Se permitirá ingresar con gorras de béisbol, sombreros tipo bucket, así como piezas o tocados pequeños que no superen los 30 centímetros de diámetro y los 15 centímetros de altura. Quedan estrictamente prohibidos los sombreros de gran tamaño, incluidos los tradicionales sombreros de mariachi y los de paja grandes, que obstruyan la vista de los demás asistentes.

Las autoridades del torneo hacen un llamado a vivir la pasión del futbol con total responsabilidad dentro de un ambiente seguro. Está estrictamente prohibido arrojar vasos, hielo o cualquier otro objeto desde las gradas hacia el terreno de juego o la tribuna. Cualquier persona que sea identificada cometiendo esta falta será desalojada de inmediato del inmueble y puesta a disposición de las autoridades competentes.

¿Qué objetos y cosas no se permiten?

En cuanto a los objetos prohibidos, esta es la lista: