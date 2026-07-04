Hombre es Asesinado con Varios Disparos de Arma de Fuego en Coatzacoalcos

Un hombre fue ejecutado a disparos en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, de la ciudad de Coatzacoalcos

Hombre asesinado CoatzacoalcosFoto: N+

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Violencia en Coatzacoalcos: hombre muere tras recibir varios disparos en Ciudad Olmeca. La policía estatal acordonó la zona. Detalles del caso aquí.

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