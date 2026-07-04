Hombre es Asesinado con Varios Disparos de Arma de Fuego en Coatzacoalcos

La tarde del sábado 4 de julio, en el municipio de Coatzacoalcos, fue ejecutado un hombre que se encontraba cerca de un local ubicado en el mercado 1 de Mayo, del fraccionamiento Ciudad Olmeca al poniente de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron, en la esquina de boulevard Los Olmecas y Cultura Madre, a un costado de la Peluquería Anthony Rouss. El hombre de identidad desconocida perdió la vida de al menos cuatro impactos de arma de fuego.

Se presume, que un solitario individuo llegó caminando hasta el local y tras ubicar a su víctima le disparó y escapó caminando por la colonia. El lugar fue acordonado por elementos de la Policía estatal.

Además, elementos de Servicios Periciales realizaron las diligencias de levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Es de mencionar, que este 2026 en Coatzacoalcos suman un total de 24 homicidios doloso dos mujeres y 22 hombres.

Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado por autobús en Orizaba

Un adulto mayor sufrió diversas lesiones luego de ser atropellado por un autobús del transporte público de la línea Adelas, con el número económico 147, en la colonia El Espinal de Orizaba. El percance se registró durante este jueves sobre la calle 5 de Mayo, donde por causas que aún son investigadas, la unidad de pasajeros arrolló al peatón, quien quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Vial acudieron al sitio para resguardar el área, facilitar las labores de auxilio e iniciar las diligencias correspondientes. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.

Un perito de la policía vial tomó conocimiento y deslindo responsabilidades.