FBI Incauta Más de 600 Drones que Invadieron Espacio Aéreo Restringido Durante el Mundial 2026

Las autoridades estadounidenses reforzaron la vigilancia aérea en las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para evitar riesgos de seguridad durante el torneo.

FBI incauta drones por seguridad de las sedes mundialistas. Foto: PexelsFBI incauta drones por seguridad de las sedes mundialistas. Foto: Pexels

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