Golpe de 652 Millones de Pesos al Narcotráfico: Incautan Casi Tres Toneladas de Cocaína

Un cargamento de 2.99 toneladas de presunta cocaína fue interceptado en aguas del Océano Pacífico tras un despliegue de vigilancia aérea y marítima que impidió la distribución de casi seis millones de dosis en el mercado ilegal. La operación representó un impacto financiero superior a los 652 millones de pesos para las estructuras de la delincuencia organizada.

El hallazgo ocurrió cuando un avión de patrullaje marítimo detectó el avance de dos embarcaciones menores en alta mar. El avistamiento movilizó a una patrulla oceánica que, mediante el uso de un helicóptero embarcado, ejecutó la intercepción de las unidades sospechosas frente a las costas del estado de Oaxaca.

Así se detectó la embarcación. Foto: Marina

Durante la inspección física de los navíos, se localizaron 86 bultos con la sustancia ilícita, además de 20 bidones que contenían mil litros de gasolina preparada y otros ocho contenedores vacíos. Cuatro personas fueron detenidas en el sitio por personal naval en funciones de Guardia Costera.

Detenidos y a puerto

Los sospechosos y el material asegurado fueron trasladados a puerto para quedar a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el peso ministerial definitivo del cargamento.

Estas son las dos embarcaciones detectadas. Foto: Marina

Con este golpe, que contó con la coordinación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, la cifra oficial de incautaciones alcanza casi 77 toneladas en lo que va de la actual administración.