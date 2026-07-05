Golpe de 652 Millones de Pesos al Narcotráfico: Incautan Casi Tres Toneladas de Cocaína

La intercepción de dos embarcaciones menores en el Océano Pacífico permitió el decomiso de 2,990 kilogramos de droga y la captura de cuatro tripulantes.

Incautan toneladas de droga frente a Oaxaca. Foto: MarinaIncautan toneladas de droga frente a Oaxaca. Foto: Marina

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