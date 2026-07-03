México Busca a Hijo y Sobrino de ‘El Abuelo’ Farías: García Harfuch Habla Sobre Cárteles Unidos

Estados Unidos presenta acusación formal por narcotráfico contra dos familiares de 'El Abuelo', líder de Cárteles Unidos

Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 3 de julio 2026Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 3 de julio 2026. Foto: Presidencia de México

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México busca a 'Juanjo' y 'Papo', familiares de 'El Abuelo', líder de Cárteles Unidos. Estados Unidos emite acusación formal por narcotráfico.

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