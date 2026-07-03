México Busca a Hijo y Sobrino de ‘El Abuelo’ Farías: García Harfuch Habla Sobre Cárteles Unidos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 3 de julio de 2026, que México busca la detención de Juan José Farías Mendoza, alias Juanjo, e Israel Vega Farías, conocido como Papo, hijo y sobrino, respectivamente, de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, líder de la organización criminal Cárteles Unidos.

México busca detención de los familiares de El Abuelo

En la conferencia mañanera de hoy, que se realizó en Morelia, Michoacán, el secretario García Harfuch dijo que Juanjo y Papo cuentan con orden de aprehensión en México, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación formal contra los familiares de El Abuelo, por tráfico de metanfetaminas hacia territorio estadunidenses y apoyo a una organización terrorista extranjera.

El secretario García Harfuch dijo que en caso de que Estados Unidos solicite la extradición de ambas personas, “nada más se fortalecen las investigaciones que se tienen aquí (en México), porque aquí ya ya hay investigaciones en curso”.

Agregó que ha habido operaciones constantes por parte del Ejército, de la Secretaría de Marina (Semar) y del Gobierno de Michoacán, en contra del grupo criminal Cárteles Unidos, “y por supuesto son objetivos también prioritarios, donde estamos buscando su detención”.

Cárteles Unidos, uno de los líderes en producción de metanfetaminas

De acuerdo con la acusación en Estados Unidos, Cárteles Unidos es uno de los grupos criminales productores de metanfetamina más importantes del mundo, con capacidad para fabricar varias toneladas de droga al mes.

Si en Estados Unidos llegan a ser declarados culpables, Juanjo y Papo, originarios de Tepalcatepec, Michoacán, enfrentarían penas máximas de cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.

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Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

RMT