Combatir la Extorsión en Michoacán, una Prioridad para el Gobierno de México: García Harfuch

El Gobierno de México dio hoy, 3 de julio de 2026, un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Michoacán y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que combatir el delito de extorsión, en la entidad, es una prioridad para la actual administración.

En la conferencia mañanera de hoy, que se realizó en Morelia, Michoacán, Omar García Harfuch, dio los siguientes resultados de la Estrategia de Seguridad en la entidad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026:

1,300 personas detenidas por delitos de alto impacto.

1,400 armas de fuego decomisadas.

215,000 cartuchos asegurados.

6,600 cargadores asegurados.

Más de 35 toneladas de droga aseguradas.

30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración desmantelados.

“Estos resultados representan una afectación directa a la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales que operan en la entidad, lo que significa menos capacidad para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios o afectar la vida productiva de Michoacán”, subrayó el secretario García Harfuch.

El funcionario mencionó que, en Michoacán, autoridades del Gabinete de Seguridad, en coordinación con el Gobierno estatal, han realizado operaciones de alto impacto, en las últimas semanas, que han derivado en la detención de “operadores regionales, objetivos prioritarios y generadores de violencia, relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcomenudeo, privación ilegal de la libertad y agresiones, que afectaban directamente a productores, comerciantes, empresarios y familias michoacanas”.

Combatir la extorsión en Michoacán, una prioridad para el Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gabinete de Seguridad tiene la instrucción de “erradicar la extorsión, en Michoacán”, uno de los principales objetivos en materia de seguridad.

En tanto, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), dijo que alrededor de 10,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) reforzaron la seguridad, en Michoacán.

Agregó que para tal fin, las fuerzas armadas cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), con tres helicópteros, una aeronave de carga, varios drones y equipo tecnológico para la localización de minas.

Entre las detenciones más relevantes, García Harfuch mencionó el arresto de "dos importantes extorsionadores":

Ernesto Rafael ’N’, alias Sierra 1, identificado como objetivo prioritario en Michoacán, relacionado con extorsiones, homicidios, secuestro y otros delitos de alto impacto, así como con el homicidio de un productor mezcalero, en Morelia. Además, contaba con una orden de aprehensión y ya había evadido a la autoridad en dos operativos previos. Alfredo ’N’, hermano del Sierra 1 e integrante del mismo grupo criminal, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

También, informó sobre el arresto de Óscar ’N’, identificado como presunto jefe operativo de Los Caballeros Templarios, relacionado con el delito de extorsión, y agregó que fueron detenidos 6 objetivos, dedicados a la extorsión en los sectores maderero, refinero y aguacatero.

García Harfuch aseguró que “estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos, al contrario, la instrucción de la presidenta (Claudia Sheinbaum) es redoblar esfuerzos”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que “combatir la extorsión, en Michoacán, es una prioridad para la presidenta de México, por ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el Gobierno de Michoacán, con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y garantizar que no haya impunidad”.

Reporte de Incidencia Delictiva en Michoacán

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el informe de Incidencia Delictiva en Michoacán, con los siguientes resultados:

El delito de homicidio doloso ha bajado 46%, en promedio diario, de enero de 2025 a junio de 2026.

2021, el año con el pico mas alto en homicidios dolosos.

Junio de 2026 registró reducción del 43% en homicidios dolosos, respecto al mismo mes, pero de 2025.

Entre 2025 y 2026, los homicidios dolosos bajaron 37%, con un promedio preliminar de 2.2, en junio de 2026.

Los delitos de alto impacto han bajado 3%, entre 2025 y 2026.

De mantenerse la tendencia, 2026 sería el año más bajo en delitos de alto impacto, en promedio diario, en los últimos 11 años.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT