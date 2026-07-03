Combatir la Extorsión en Michoacán, una Prioridad para el Gobierno de México: García Harfuch

El secretario Omar García Harfuch destaca que combatir el delito de extorsión, en Michoacán, es una prioridad para el Gobierno de México

Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 3 de julio 2026Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en la conferencia mañanera de hoy, 3 de julio de 2026. Foto: SSPC

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El Gobierno de México prioriza combatir la extorsión en Michoacán. 1,300 detenidos y 1,400 armas decomisadas. Conoce más sobre los esfuerzos de seguridad en la región.

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