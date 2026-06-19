Golpe al Narco en Michoacán: Marina Asegura Más de 130 Kilos de Cocaína; 5 Extranjeros Detenidos

El decomiso de la droga representa una afectación económica a los grupos criminales de más de 29 millones de pesos, señala el Gabinete de Seguridad

Marina decomisa cocaína en puerto de MichoacánMarina decomisa cocaína en puerto de Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

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Golpe al narco en Michoacán: Marina asegura 137 kilos de cocaína en un buque. 5 extranjeros detenidos. Impacto económico de 29 millones de pesos a grupos criminales.

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