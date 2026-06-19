Golpe al Narco en Michoacán: Marina Asegura Más de 130 Kilos de Cocaína; 5 Extranjeros Detenidos

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 19 de junio de 2026, que en un operativo conjunto, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), fueron asegurados 137 kilos de cocaína en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; por estas acciones, 5 extranjeros fueron detenidos.

El decomiso de la droga representa una afectación económica a los grupos criminales de más de 29 millones de pesos, destacó el Gabinete de Seguridad. Con esta acción, las autoridades evitaron que unas 274 mil dosis de cocaína lleguen a la sociedad.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que la droga fue localizada en 5 bultos, con 139 ladrillos, que pesaron 137 kilos, aproximadamente, a bordo de un buque mercante, unidad que contaba con alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.

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Los 5 detenidos son extranjeros

El Gabinete de Seguridad mencionó que derivado del decomiso del la droga en el buque, 5 personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas, por su presunta relación con hechos ilícitos.

Los ecuatorianos y la droga fueron puestos a disposición de Ministerio Público correspondiente, quien integrará una carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

En el operativo participaron de forma conjunta elementos de la Marina, de Aduanas de Lázaro Cárdenas, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).