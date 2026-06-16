Bajan Homicidios en México: Mayo 2026 Registra Récord a la Baja en Asesinatos en Más de 10 Años

Mayo de 2026 es el mes de mayo más bajo en homicidios dolosos, en México, desde 2015

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección CiudadanaFoto: Presidencia de México

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México logra una caída del 46% en homicidios dolosos desde 2024, destacando mayo de 2026 como uno de los meses con menos asesinatos en más de una década. ¿Cómo se logró este cambio? Infórmate aquí.

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