Bajan Homicidios en México: Mayo 2026 Registra Récord a la Baja en Asesinatos en Más de 10 Años

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; de acuerdo con el reporte, el delito de homicidio doloso ha disminuido 46%, de septiembre de 2024 a mayo de 2026, un récord en más de 10 años.

En la conferencia mañanera de hoy, 16 de junio de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la detención de objetivos prioritarios, de 2024 a 2026, acciones que representan golpes relevantes a distintas organizaciones delictivas y han contribuido a la disminución de la violencia en el país.

García Harfuch dijo que la disminución del 46% en homicidios dolosos "refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados” y apuntó que "si bien no es una tarea terminada, todos los días, el Gabinete de Seguridad y sus integrantes trabajan para disminuir la violencia en nuestro país”.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que mayo de 2026 tuvo 39 homicidios menos que en septiembre de 2024 “y como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto no hubiera sido posible sin estrategia, o dicho de otra manera: gracias a la estrategia y a la honestidad, hay resultados”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. García Harfuch Destaca Disminución de Homicidio Doloso y Detención de Más de 56 Mil Personas

Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

El secretario Omar García Harfuch dio los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, y son los siguientes:

56,134 personas detenidas por delitos de alto impacto.

419.3 toneladas de drogas aseguradas: 2,315 kilogramos y 5 millones 514 mil pastillas de fentanilo.

29,572 armas de fuego decomisadas.

2,407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración desmantelados, en 22 estados de la República.

1,468 personas detenidos, en varios estados del país, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026.

Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la coordinación del @GabSeguridadMX con los 32 Gobiernos Estatales ha permitido fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad y avanzar con resultados concretos:

🔹 Más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto.

🔹… pic.twitter.com/tjxa3AJ5ky — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 16, 2026

Reporte de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio los resultados más recientes del Informe de Incidencia Delictiva, en México, con corte al 31 de mayo de 2026.

Delito de homicidio doloso bajó en México 46%, en promedio diario, de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

Se han registrado 39 homicidios diarios por día, al pasar de 86.9 casos en promedio diario, en septiembre de 2024, a 47.3, en promedio diario, en mayo de 2026.

Mayo de 2026 es el mes de mayo más bajo en homicidios desde 2015.

De enero a mayo de 2026, los homicidios dolosos a nivel nacional registro un promedio diario de 50.4, el periodo más bajo desde 2016.

Ocho estados de la República mexicana concentran el 54% del total de homicidios dolosos:

Guanajuato.

Baja California.

Chihuahua.

Sinaloa.

Morelos.

Estado de México.

Guerrero.

Veracruz.

En cuanto a delitos de alto impacto, se han reducido 31%, en promedio diario, de septiembre de 2024 a mayo de 2026.



Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy