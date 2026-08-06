Seguridad

FGEC Realiza Cateos en Casas de la Colonia Rubén Jaramillo en Saltillo

LA FGEC realizó dos cateos simultáneos en casas ubicadas de la colonia Rubén Jaramillo en la ciudad de Saltillo.

FGEC Realiza Cateos en Casas de la Colonia Rubén Jaramillo en SaltilloFoto: N+

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Autoridades catearon inmuebles en la colonia Rubén Jaramillo por presunta venta de droga en Saltillo.

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