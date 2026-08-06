FGEC Realiza Cateos en Casas de la Colonia Rubén Jaramillo en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) realizó dos cateos de manera simultánea en Saltillo. Con el apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, las autoridades intervinieron dos casas ubicadas sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia Rubén Jaramillo, tras denuncias que señalaban la presunta venta de droga en esos lugares.

Después de la intervención de peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las propiedades quedaron bajo resguardo de la Fiscalía, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

Realizan cateo de casa en Guerrero, Coahuila; Localizan Casquillos de Bala

El 3 de agosto, la Agencia de Investigación Criminal realizó un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Guerrero, Coahuila, en el cuál aseguraron dos casquillos percutidos, los cuáles serán sometidos a pruebas de balística con el propósito de determinar si fueron disparados por un arma de fuego relacionada con hechos delictivos registrados en la Región Norte del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el aseguramiento de armas, drogas u otros objetos de interés dentro del inmueble.

Así mismo, la Fiscalía no ha confirmado la detención de alguna persona derivada de este operativo, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

