Gema Garoa Antes y Después: Así Lucía la Habitante de La Casa de los Famosos más Joven

Gema Garoa, actriz y modelo tamaulipeca se convertido en foco de la conversación tras su nominación en La Casa de los Famosos México 2026, a raíz de la atención que ha recibido, algunas personas se han enfocado en su pasado y descubrieron imágenes de cuando era más joven.

El hallazgo en redes que causó la curiosidad de los fans

Con la creciente popularidad del reality show, miles de internautas comenzaron a indagar en la trayectoria artística de la joven actriz. Fue precisamente en TikTok, X e Instagram donde comenzaron a circular capturas de pantalla e imágenes rescatadas de sus primeros proyectos en televisión.

En las fotografías de hace una década, los usuarios notaron cambios visibles en el rostro de la actriz, señalando zonas como la nariz, el contorno mandibular, los labios y los pómulos. Este contraste entre su fisonomía juvenil y la silueta estilizada que luce en la pantalla chica provocó un alud de especulaciones sobre si la habitante se sometió a procedimientos estéticos o cirugías plásticas antes de ingresar al famoso encierro.