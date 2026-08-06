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Gema Garoa Antes y Después: Así Lucía la Habitante de La Casa de los Famosos más Joven

De sus primeros melodramas en Televisa a su consolidación en La Casa de los Famosos: Así ha sido la impactante transformación de Gema Garoa

gema-garoa-antes-despues-asi-lucia-habitante-la-casa-de-los-famosos-2026-mas-jovenFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Descubre la transformación de Gema Garoa, la joven estrella de La Casa de los Famosos. De sus inicios en Televisa a su impacto actual, su evolución sorprende a todos.

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