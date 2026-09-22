En el océano Pacífico ―que actualmente está bajo los efectos de El Niño― se rompió un récord de la actual temporada de ciclones 2026: Polo se intensificó de tormenta tropical a un poderoso huracán categoría 5 en menos de 24 horas.

Se trata del fenómeno meteorológico número 16 de este litoral en lo que va de la temporada, que comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

La intensa actividad ciclónica se debe a la presencia de El Niño, un evento climatológico que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el océano Pacífico.

Incluso, expertos advirtieron que estos meses podrían desarrollarse ciclones tropicales más potentes por ese motivo.

Polo es uno de ellos: surgió como tormenta tropical la noche del domingo 20 de septiembre y se convirtió en huracán categoría 1 alrededor del mediodía del lunes, pero evolucionó a la categoría 5 ―la máxima de la escala Saffir-Simpson― la mañana de este martes, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Con ello, rompió un récord de intensificación en menos de 24 horas.

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De acuerdo con los informes, el poderoso huracán se localizó este día a 355 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Se prevé que Polo no toque tierra en México, pero los expertos alertaron sobre la peligrosidad de sus bandas nubosas, que sí rozarán territorio nacional y ocasionarán lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes rachas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó lluvias intensas (75 a 150 mm) en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco.

Además de rachas de viento de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero; de 40 a 60 km/h en Jalisco y Colima; y de 30 a 50 km/h en Oaxaca.

Por esta razón, las autoridades meteorológicas determinaron mantener la zona de vigilancia desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Actualmente, Polo se desplaza hacia el este con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h, lo que lo cataloga como huracán mayor categoría 5.

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas: perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical (se les asigna un nombre) y huracán, en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas.

En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson, que mide los vientos, no la cantidad de lluvia.

En redes sociales, organismos como el Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera, de la Universidad de Colorado, compartieron imágenes captadas desde los satélites, en los que se pudo ver la rápida intensificación de Polo.

Hurricane Polo continues to rapidly intensify as it nears major storm strength. pic.twitter.com/vWOxNbHdSy — CIRA (@CIRA_CSU) September 22, 2026

SPB