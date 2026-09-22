Accidentes

Densa Capa de Hielo Deja Varados Vehículos en la Autopista México-Puebla

Protección Civil y Proximidad Vial, realizaron labores para poner a salvo a 38 personas que quedaron atrapadas en autobuses de transporte de personal

Los autobuses terminaron atascados por la cantidad de granizo.Los autobuses terminaron atascados por la cantidad de granizo. Foto: PC Estatal

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Capa de granizo de hasta 75 cm. en Coronango paraliza la México-Puebla. Autoridades rescatan a 38 personas y limpian la zona.

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