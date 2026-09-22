El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la coordinación general de Protección Civil del estado de Puebla, atendió en el municipio de Coronango la importante acumulación de granizo que alcanzó hasta 75 centímetros de altura en el puente de San Francisco Ocotlán, de la autopista México–Puebla, lo que provocó que dos autobuses de transporte de personal quedaran varados.

Trabajadores de esta dependencia junto con personal de Proximidad Vial, realizaron labores para poner a salvo a 38 personas que quedaron atrapadas en estos autobuses, trasladándolas a una zona segura, así mismo, también atendieron la caída de dos postes de madera y uno de concreto.

🌨️ Brindamos apoyo ciudadanía tras granizada.



En Coronango, el @Gob_Puebla, atendió una acumulación de granizo con una acumulación de hasta 75 centímetros de altura en el puente de San Francisco Ocotlán, de la Autopista México–Puebla, lo que provocó que dos autobuses de… pic.twitter.com/aBIbao8q6K — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 22, 2026

Sin personas lesionadas. El sitio quedó a cargo de autoridades municipales y proximidad vial.

En Cuautlancingo, atendió un reporte de una unidad de transporte público inundada en la lateral de la autopista México-Puebla.

El vehículo fue retirado y se realizó la limpieza de basura que obstruía las coladeras. Las acciones se realizaron de manera conjunta con Policía Estatal, Bomberos y Policía Municipal.

🌊 En Cuautlancingo, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un reporte de unidad de transporte público inundada en la lateral de la autopista México-Puebla.



✅ El vehículo ya fue retirado y se realizó el retiro de basura que obstruía las coladeras.



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Durante la mañana de este martes un automóvil quedó varado a orilla de la autopista México-Puebla, por la capa de hielo que aún supera los centímetros, y que no se ha derretido con el paso de las horas.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR