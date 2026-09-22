Internacional

Y Pese a Avances en Seguridad, Trump Pide que México Recupere Control del Territorio

El mandatario destacó que Estados Unidos mantiene “una relación muy buena" con el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum

Asamblea de la ONU el 22 de septiembre 2026.

Asamblea de la ONU el 22 de septiembre 2026. Foto: AP

Trump da discurso en la ONU

Trump da discurso en la ONU. Foto: Reuters

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Trump: 'Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental'. En la ONU, el presidente destaca la relación con México y la lucha contra los cárteles.

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