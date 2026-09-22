El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó hoy en el inicio de las sesiones del periodo 81 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. El mandatario republicano habló de la violencia en México, la guerra en Irán, el conflicto entre Rusia y Ucrania, Cuba e Inteligencia Artificial (IA), entre otros temas.

Durante su discurso, Trump dijo que antes de su regreso a la Casa Blanca, Estados Unidos tenía la frontera más peligrosa y ahora es la más protegida.

"México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", afirmó el mandatario estadounidense.

Mencionó que “la seguridad llegará a México” y destacó que Estados Unidos mantiene “una relación muy buena con el gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances, avances realmente importantes con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro".

Subrayó que al tomar posesión de su cargo, designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y pidió eliminarlos con ayuda de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental. No son buenas personas. Son enemigos en guerra con la civilización, utilizando el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror. Al igual que ISIS, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación”, sostuvo.

Además, dijo que su nación “ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano y si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos".

“Estados Unidos ha regresado y nuestro país es más fuerte hoy que antes”, aseveró.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo", dijo el presidente republicano.

Sobre la guerra en Irán, Donald Trump apuntó que tiene que tomar una decisión importante y cuestionó: "¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países? ¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza futura ni de generaciones venideras?"

Sin embargo, señaló que llegará a un acuerdo para poner fin al conflicto en Irán tras las elecciones legislativas que se realizarán en noviembre de 2026 en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos también pidió a los miembros ‌de la Corte Penal Internacional (CPI) retirarse oficialmente de la institución a la que calificó de “deshonesta” y “fuera de control", conformada por "un ‌grupo de personas malvadas".

Sobre Groenlandia, Trump aseguró que Estados Unidos comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares, según el acuerdo que alcanzó con las autoridades de la isla y de Dinamarca.

En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, el mandatario señaló que el conflicto terminará “más rápido de lo que la gente piensa”, pues "estamos trabajando muy estrechamente con los líderes” de ambos países.

Al hablar de Cuba, Trump mencionó que “el régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás” y afirmó que “caerá". En ese momento, la delegación cubana salió del recinto.

A su llegada a la sede de la ONU, el mandatario estadounidense dijo que para él es un honor estar ahí y se manifestó sorprendido por ver a Kaitlan Collins, reportera de CNN, luego de que vetó el acceso a la Casa Blanca a varios medios, entre ellos MS NOW y el diario Politico.

“No deberías estar aquí dándome cobertura, ustedes dijeron que no me darían cobertura, no me deberían estar dando cobertura”, dijo Trump.

En el discurso de apertura de la Asamblea General, António Guterres, secretario general de la ONU, alertó sobre el riesgo de que se produzca una "gran fractura" global y el mundo se divida en dos bloques enfrentados con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad independientes, y pidió a las potencias a evitar los enfrentamientos y apostar por la cooperación.

Guterres señaló que el mundo se dirige hacia un sistema multipolar, pero puede hacerlo por dos caminos: el de la fragmentación y el enfrentamiento o el de la interdependencia, que evitaría la ruptura global.

Además, Guterres pidió a Estados Unidos y China su cooperación frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial: "Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad. Para establecer canales de diálogo, transparencia, confianza y cooperación".

RMT