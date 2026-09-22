Internacional

Niña China de 6 Años Impone Récord Mundial al Resolver el Cubo de Rubik

Lian Yuzhi ha logrado al menos dos marcas en el último mes en cinco intentos realizados

La menos tiene varios trofeos por su habilidad con el cubo de RubikLa menos tiene varios trofeos por su habilidad con el cubo de Rubik. Foto: Pixabay | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+