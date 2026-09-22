Con seis años de edad, Lian se ha convertido en toda una experta en el arte de resolver el Cubo de Rubik 3x3, informó la cadena estatal CCTV.

En esta ocasión, la niña speedcuber consiguió solucionar las seis caras en poco más de cuatro segundos.

En el último mes, ha impuesto las marcas de 4.52 y ahora 4.27 segundos, ambas certificadas por la World Cube Association en Wuhan y Cantón.

Yuzhi, originaria de Chengdu, es "la primera speedcuber femenina en promediar menos de 4.5 segundos", subrayó la CCTV.

La cadena difundió un video en el que aparece la pequeña con un lazo de cuadros rojos en la cabeza mientras gira y retuerce con destreza el cubo.

Apodada Zhizhi, Lian fue inscrita desde muy pequeña a clases de Cubo de Rubik -una de varias actividades extracurriculares junto con clases de danza y música-, contó su madre, Lin Yangxi.

La madre "se dio cuenta progresivamente" de que hacer cubos era "una actividad excelente para fomentar las capacidades integrales de un niño".

"Mejora la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la percepción espacial y ayuda a desarrollar una actitud sana frente a ganar y perder".

La orgullosa madre señaló que su hija ha dominado ahora más de mil 300 algoritmos de resolución, practica diariamente entre dos y tres horas, y cuenta ya con numerosos trofeos, explicó su madre.

ICM