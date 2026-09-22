Internacional

Tifón Dujuan Deja Dos Muertos y 46 Mil Casas Sin Electricidad en Japón

El país suele enfrentar tifones al final del verano e inicios del otoño y el ciclón tropical reciente forzó a interrumpir los Juegos Asiáticos

JapónLa vista aérea muestra una zona residencial inundada debido a las fuertes lluvias provocadas por el tifón Dujuan en Sakura, prefectura de Chiba. Foto: Reuters.

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