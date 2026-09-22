El tifón Dujuan deja al menos dos muertos y cinco heridos en Japón, donde miles de casas cercanas a Tokio quedaron sin electricidad tras el paso de la tormenta, informaron este martes las autoridades.

El ciclón se alejó de la costa japonesa y avanzó por el Pacífico durante la mañana.

Dujuan ya había provocado el lunes el cierre anticipado en la capital de una de las mayores ferias mundiales de videojuegos.

Japón suele enfrentar tifones al final del verano e inicios del otoño, que este año además han interrumpido los Juegos Asiáticos que se celebran en ese país asiático.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres reportó que una persona falleció en la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio, y una más falleció en Chiba, dijo a la AFP un funcionario local.

En tanto, operaciones de búsqueda se pusieron en marcha por cuatro personas desaparecidas después de los deslizamientos de tierra causados por las lluvias torrenciales, según la televisión pública NHK.

Más de 46,000 casas en Chiba, cerca de Tokio, seguían sin electricidad la mañana de este martes.

Dujuan descargó cantidades récord de lluvia en la zona capitalina.

Oshima, una isla ubicada unos 120 kilómetros al sur de Tokio, registró 832 milímetros de lluvia en 48 horas, más del doble del promedio de todo el mes de septiembre, informó NHK.

Las precipitaciones en el distrito Edogawa, en la capital, alcanzó el récord de 282.5 milímetros en 24 horas.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por los seres humanos intensifica el riesgo de intensas lluvias debido a que una atmósfera más cálida retiene más agua.

ASJ